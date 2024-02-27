İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hat kullanan, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlayan 14 şüpheli tespit edildi.

10 GÖZALTI

10'u eski asker 14 şüpheliye yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakanlanmasına yönelik çalışma devam ediyor.