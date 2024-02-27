Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek ve parti yöneticileri katıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı miting havasında gerçekleştirilen açılışta vatandaşlar Milletvekili Taytak'ı bağrına bastı. Şimdiye kadar Tatarlı tarihinde görülmemiş miting havasındaki açılışta, meydana sığmayan vatandaşlar, çatılara, balkonlara ve camlara çıkarak MHP bayrağı ile destek verdiler.

TAYTAK, "HEPSİ BOYNUMUZUN BORCU"

Tatarlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Yapılmayan ne varsa, bakarız deyip de bakmadıkları ne varsa, yapmadıkları ne varsa, söz verip de getirmedikleri ne varsa, hepsi boynumuzun borcudur. Biz Milliyetçi Hareket Partiliyiz. 55 yıldır bu memlekette vatan denildiğinde, bayrak denildiğinde, toprak denildiğinde, devlet denildiğinde biz varız" dedi.

TAYTAK, "ONLAR NE YAPARSA BİZ DAHA ÜSTÜNÜ YAPACAĞIZ"

Taytak, "Biz bunu siyaset olsun diye değil, koltuk kapalım diye değil vatana borcumuzu ödemek için yapıyoruz. MHP Cumhur İttifakının bir kanadıdır. Onlar ne yaparsa biz daha üstünü yapacağız. Sevgi dedik, saygı dedik, kardeşlik dedik MHP'de birleştik, üç hilalde birleştik. Belediye başkanımızın konuşmalarında önemli projelerin başında hastane ve doğalgaz gelmekte. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bilen hayat bu gözle bakan bir belediye başkanınız var. Bu düşüncede olan bir belediye başkanı ne yaşlısını, ne gencini ne de yavrusunu unutur" ifadelerini kullandı.

TAYTAK, "DİK BAŞ TOK KARIN MUTLU YARIN"

Tatarlı'da sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğunda yüzlerinin güleceğini söyleyen Milletvekili Taytak, kınada, düğünde, cenazede ne yapılması gerekiliyorsa onların yanında olacaklarını belirtti. Musa Kayer'in sonuna kadar arkasında olacaklarını söyleyen Taytak, "Musa kardeşimiz bizim yol arkadaşımız, bizim belediye başkanımız, bizim namusumuz bizim şerefimizdir. Artık burada, dik baş tok karın, mutlu yarın için evlatlarımızın geleceği için meseleler teker teker çözülecek. Tatarlı'nın kültürel, sosyal, alt yapı, üst yapı hangi problemi varsa ne gerekiyorsa mahcup olmadan inşallah başaracağız" dedi. Bir kutlu yola çıkıldığını söyleyen Taytak, sefer bizim zafer Allah'ındır diyerek, "İstek bizden, destek sizden. Takdir Allah'ın" diye konuştu.

KAHVECİ, "BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİ"

Tatarlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirtti. Kahveci, Aday Musa Kayer'in belediye başkanlığı yapmaya değil, gönülleri yapmaya geldiğini belirterek, "Hükmetmeye değil, hizmet etmeye geliyor. Başkanımın aşamadığı işlerin arkasında biz varız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak ben, Ankara'da da Milletvekilimiz Mehmet Taytak arkasındadır ve yanındadır. Başkanımızın projelerinin tamamını dinledik, projeleriniz ayağı yere basan yapılabilir hayal olmayan projelerdir. Biz daha önceki seçimlerde de burada bulunmuştuk. Başkanımızın bahsettiği projelerle ilgili bir önceki dönemde de söz veren birileri olmuştu. Gördük ki bu sözler yerine getirilmemiş. Bizler sizin projenizin arkasında olacağız" dedi. İl Başkanı Kahveci ayrıca, Tatarlı Belediye Başkan Adayı Musa Kayer'in kendilerinin şerefi olduğunu ve vermiş olduğu bütün sözlerin arkasında olacaklarını söyledi.

KAYER, "MİLLETVEKİLİ TAYTAK SAYESİNDE YAPILACAK"

Tatarlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Tatarlı Belediye Başkan Adayı Musa Kayer, vatandaşın göstermiş olduğu ilgi ve alakanın her zaman gönlünde olduğunu belirterek, "Çıktığım bu yolda arkamda devamlı durdunuz. Seçim kaybetmekle seçim kaybetmedim, seçim kazanmış oldum. Yapmak istediklerimiz hayal değil, sizlere söz verdiklerimiz yapılacak olanlardır. Memleketimizin yıllardır söz verilen ama yapılmayan hastane binası ya da sağlık merkezi bizim sayemizde, Vekilimiz Mehmet Taytak sayesinde yapılacaktır. Sanayi bizim sayemizde yapılacaktır" dedi. MHP'nin 17 tane belediyenin olduğunu söyleyen Kayer, Milletvekili Taytak'ın doğalgazı Tatarlı'ya da kazandıracağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından seçim merkezinin açılışı dualarla yapıldı.