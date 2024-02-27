Turgut Altınok açıkladı: Ücretsiz olacak! Engelliler için dev projeler

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok, 1994 yılında Köksal Toptan döneminde engellilere yönelik eğitim ve öğretim merkezi, kütüphane ve üretim atölyeleri açtıklarını hatırlattı.
Engelliler için özel araçlar yaptırdıklarını ve Keçiören'deki binalara asansör zorunluluğu getirdiklerini anlatan Altınok, "Her birimiz bir engelli adayıyız. Birçok panel, sempozyum, konferans yapmak suretiyle engelli vatandaşlarımızın problemlerini kamuoyuna taşıdık. Yasaların ve kanunların çıkmasında da katkımız oldu." dedi.
"Şimdi Büyükşehir zamanı. Bundan sonra imar planlarımız, mimari projeler ve tasarımı engelli vatandaşlarımıza göre yapılacak. Engelli vatandaşımız sabahleyin evinden çıkacak hiçbir engelle karşılaşmadan bütün işlerini halledecek ve daha sonra evine dönebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı şöyle bir tane merkez yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek, engelsiz yaşam, engelsiz kent, engelsiz hayat adına Ankara'da yaptığı hiçbir şey yok maalesef. Biz bunu yıllar önce yaptık. İnşallah Büyükşehir'de birçok engelli eğitim ve üretim merkezleri, satış merkezleri yapacağız. Bir de engelli ailelerimizin en büyük kaygısı şu: 'Hak vaki olursa bizden sonra çocuklarımız ne olacak?' diyorlar. Dolayısıyla bir engelli yaşam köyü kuracağız. Anne babaların çocuklarımız ne olacak endişesi yaşamayacak. Çocuklarımızı yolda, sokakta, darda bırakmayacağız bırakmayacağız. Engelli köylerimizde hem tarım yapacaklar hem de birçok alanda onları yetiştireceğiz. Şu an engelli vatandaşlarımızdan ulaşım ücreti alınmıyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra engelli vatandaşımızın ailesinden de ücret almadan seyahat etmelerine olanak sağlayacağız."
Başkent için hızlanma, #GerçekBelediyecilik ile buluşma vakti!— Turgut Altınok 🇹🇷 (@turgutaltinok06) February 27, 2024
Altındağ Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi şehrimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/RPfxEzbd53
"Kim Milyoner Olmak İster" isimli programda bir milyonluk soruyu açtıran Rabia Birsen Göğercin'in sunumuyla gerçekleştirilen açılışın ardından katılımcılar tesisi gezdi.
Açılışta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Lütfiye Selva Çam, MHP MYK üyesi Nevin Taşlıçay, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan yer aldı.