Turgut Altınok açıkladı: Ücretsiz olacak! Engelliler için dev projeler

"Şimdi Büyükşehir zamanı. Bundan sonra imar planlarımız, mimari projeler ve tasarımı engelli vatandaşlarımıza göre yapılacak. Engelli vatandaşımız sabahleyin evinden çıkacak hiçbir engelle karşılaşmadan bütün işlerini halledecek ve daha sonra evine dönebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı şöyle bir tane merkez yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek, engelsiz yaşam, engelsiz kent, engelsiz hayat adına Ankara'da yaptığı hiçbir şey yok maalesef. Biz bunu yıllar önce yaptık. İnşallah Büyükşehir'de birçok engelli eğitim ve üretim merkezleri, satış merkezleri yapacağız. Bir de engelli ailelerimizin en büyük kaygısı şu: 'Hak vaki olursa bizden sonra çocuklarımız ne olacak?' diyorlar. Dolayısıyla bir engelli yaşam köyü kuracağız. Anne babaların çocuklarımız ne olacak endişesi yaşamayacak. Çocuklarımızı yolda, sokakta, darda bırakmayacağız bırakmayacağız. Engelli köylerimizde hem tarım yapacaklar hem de birçok alanda onları yetiştireceğiz. Şu an engelli vatandaşlarımızdan ulaşım ücreti alınmıyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra engelli vatandaşımızın ailesinden de ücret almadan seyahat etmelerine olanak sağlayacağız."