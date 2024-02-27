“Yeni dönemde 30 yeni projeyi de hayata geçireceğiz”

31 Mart yerel ve mahalli seçimlerine az bir süre kala Türkiye Yüzyılı'nda Giresun'a çağ atlatacak 30 yeni projeyi Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde kamuoyuyla paylaşan Giresun Belediye Başkanı, AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, büyük coşkuyla karşılandı. Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşen proje tanıtım lansman toplantısında konuşan Başkan Şenlikoğlu, "Geçen 5 yıllık süre içinde her anımızda vatandaşlarımızın faydasına olacak çalışmaları gerçekleştirme gayretinde olduk. Göreve gelirken sözünü verdiğimiz projelerin yüzde 75'ini gerçekleştirdik, kalan yüzde 25'inin çalışmaları sürüyor. Giresun'umuzun 150 yılı aşkın belediyecilik tarihinde yapılmamış hizmet seferberliğini gerçekleştirdik. 2 milyar TL'yi aşkın sadece kendi kaynaklarımızla hizmet ettik. Kamu yatırımları ile hizmetlerimiz 6 milyar TL'ye yaklaştı. Pandemi, sel ve deprem gibi ülkemizi etkileyen birçok olumsuz sebeplere rağmen bu şehirde hep birlikte dayanışma içinde hizmet ederek bugünlere geldik, bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

5 yılda 100 projeyi hayata geçirdiklerini ve 24 projenin de devam ettiğini anlatan Başkan Şenlikoğlu, yeni dönemde Giresun'a çağ atlatacak projeleri de Giresun halkına kazandıracaklarının altını çizerek, "İkinci dönemimizde de kentsel hizmetlerden spor tesislerine, otoparklardan pazar yerlerine, yeşil alanlardan sosyal yaşam projelerine, ulaşım projelerine, deniz dolgu alanlarına, afet yönetimine, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok sayıda projemizi hayata geçireceğiz. İlk günkü aşk ve heyecanımızla projelerimizi ürettik. Sürekli büyüyen ve gelişen şehrimizi, çağa ayak uyduran, insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için gayret sarf ediyoruz. Giresun halkımız bugüne kadar yaptıklarımızı gördü. Arkadaşlarımızla tekrardan bir araya gelerek yeni projelerimizi hazırladık. Giresun'umuz için hizmetten kaçınmayacağız. Yaptık, yine yaparız" şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN PROJELER

Toplantıda yapımı tamamlanan projeleri kapsayan video gösterisinin ardından yapımı devam eden Millet Bahçesi, Galericiler Sitesi ve Doğu Park, Dal-Çık, Plajlar Bölgesi İkinci Etap, Uzuncakum Balıkçı Barınağı, AB Atıksu, Sokakbaşı Meydan, Nizamiye Katlı Otopark, Güre Gençlik Merkezi, Özgürlük Yolu, Erikliman Fındık Park, Teyyaredüzü Batı Park, Aksu Çöp Alanı Tahkimatı, Aksu Deresi Köprü, Kentsel Dönüşüm, Boztekke Prestij Caddesi, Çıtlakkale Erikliman Semt Sahası, Alucra Güneş Enerjisi, İkisu İçme Suyu Projesi, GİR-MAR, Kapu Giresun Kitapçısı, Millet Ormanı ve Gemilerçekeği Balıkçı Barınağı Projeleri Başkan Şenlikoğlu tarafından fiziki yapım yüzdeleriyle birlikte gösterildi.

İŞTE YENİ PROJELER

Ardından yeni projelerinin detaylarını paylaşan Başkan Şenlikoğlu, "Yeni Giresun Yine Giresun" mottosuyla hazırlanan ve çok büyük heyecan yaratan yeni dönem vizyon projelerini görselleriyle birlikte şu şekilde sıraladı: Giresun Marina Park 42 Projesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi, Cin Ahmet Pazar Alanı Projesi, Valilik Köprülü Kavşak Projesi, Sanayi Sitesi Çevre Düzenlemesi, Gedikkaya Cam Teras Projesi, Teleferik Projesi, Bilim ve Planetaryum Merkezi, Teyyaredüzü Tekne Çekek Yeri Projesi, Cumhuriyet Parkı – Batlama Dolgu Alanı Projesi, E-Spor Merkezi Projesi, Bilgi Evi Projesi, Mahalle Kreşleri Projesi, Çocuk Deneyim Merkezi, İkinci Bahar Kıraathanesi Projesi, Kadın Akademisi – GİSMEK, Kale – Özgürlük Yolu Asansör Projesi, Gazi Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Cumartesi Pazarı Pazar Alanı Projesi, Ticaret Merkezi ve Sebze Hali Projesi, Hayvan Pazarı ve Mezbahane Projesi, Giresun Fındık Müzesi - Immersive Room (İmmör-sivrum) Projesi, Vahit Sütlaş Sanat Galerisi Projesi, Asfalt, Beton, Parke İmalat Tesisi Projesi, Ada Bazlı Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, Sıfır Atık Tesisi, Hayvan Hastanesi Projesi, Mahalle İletişim Merkezleri Projesi, Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi Projesi ve Prestij Caddeler Projesi"