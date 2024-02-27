Yeni Osmanlı Yörükleri istedi, Tütüncü yaptı

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Başköy Mahallesi'nde yaşayan Yeni Osmanlı Yörükleri'ne verdiği hizmet binası sözünü yerine getirdi. Mahalleye, içerisinde kütüphane, muhtarlık ofisi, öğretmenler odası ve aile hekimliği biriminin bulunduğu hizmet binası yapıldı.

Başköy Mahallesi sakinleri, Kepez Belediyesinin kurulduğu ilk yıllarda yapılan hizmet binasının, yapı ömrünü tamamlaması ve ihtiyaçlara cevap verememesinden dolayı, yıkılmasını yerine de yeni bir bina yapılmasını talep etmişti.

Yapı ömrünü tamamlayan hizmet binası yenilendi

Başkan Hakan Tütüncü de, mahalleyi bir ziyaretinde, muhtarlık ofisi ve öğretmenler odası olarak kullanılan binayı incelemiş ve yeni bir hizmet binası yapılması sözü vermişti. Yeni hizmet binası projesi kapsamında Başköy İlkokulu'nun karşısında bulunan mevcut bina yıkıldı. Daha sonra da geçtiğimiz Haziran ayında eski binanın arsasında tesisin yapımına başlandı.

Başköy'e dört dörtlük hizmet binası

Okul, mahalle sakinleri ve muhtarın taleplerine cevap verecek olan binanın, inşaatından sonra mobilya ve çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlandı. Yaklaşık 200 metrekare arsaya yapılan tek katlı hizmet binasında, kütüphane, muhtarlık ofisi, öğretmenler odası ve aile hekimliği birimi bulunuyor. Merkeze uzak bir yerleşim yeri olan Başköy Mahallesi'nin çocukları, bina da yer alan butik kütüphaneyle hem kitapla hem de ders çalışma ortamıyla buluşmuş oldu. Mahalle sakinleri, aile hekimliği odasıyla doktor ve sağlık hizmetine kolay bir şekilde ulaşabilecek. Mahalle muhtarı ise hizmet binasındaki yeni yeriyle, kamu hizmetini daha modern bir ortamda vatandaşa sunma imkânına kavuştu. Hizmet binasında, içerisinde oturma mobilyası, masası, kliması, dolabı ve çay ocağı olan güzel bir öğretmenler odası da bulunuyor.

"Eser belediyeciliği yapıyoruz"

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada Başköy Hizmet Binası'nın Yeni Osmanlı Yörüklerine, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Tesisin resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirten Başkan Tütüncü, "Yeni Osmanlı Yörüklerimizin yaşadığı Başköy Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize, öğretmenlerimize yapı ömrünü tamamlayan hizmet binasını yenileme sözü vermiştik. Mahallemize sosyal yaşamı kolaylaştıran, hizmet taleplerini karşılayan güzel bir kalıcı eser yaptık. Yeni hizmet binamızı, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, hemşehrilemiz güle güle kullansınlar. Bu binada sevgili çocuklarımız için de butik bir kütüphane oluşturduk. Öğrencilerimiz, burada hem kitap okuyabilecekler hem de derslerine çalışabilecekler. Eserler zincirimize yenilerini eklemeye, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edeceğiz."

Başkan Hakan Tütüncü döneminde yol, asfalt, park hizmeti götürülen Başköy Mahallesi'ne kapalı semt pazarı da kazandırıldı.