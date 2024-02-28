“Adalar’da tüm imar sorunlarını çözeceğiz”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen, projelerini anlattı. Yapılan hizmetlerin hiçbirinde mevcut Adalar Belediyesi ve İBB'nin bir katkısı olmadığını söyleyen Şen, iİlçedeki imar durumuna da değindi. Şen, "Adalar'ın kadastrosu uzun yıllar sonra bizim girişimlerimiz sonucunda yapıldı. 1.5 yıl evvel bitirildi. Adalar ve Büyükşehir Belediyesi 2019'dan sonra kendilerinin uygun imar planlarını Çevre Bakanlığı'na sundular. Bakanlık bunları askıya çıkarttı. Vatandaşlarımız itirazlarını gerçekleştirdi. İtirazlar değerlendiriliyor. Burada 19 bin civarında yapı stoku var. Binaların ekonomik ömürleriyle ilgili sorunlar var. Murat Kurum başkanımızla birlikte tüm imar sorunlarını çözüme kavuşturacağız" dedi.