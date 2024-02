AK Parti adayı Hamza Dağ, iş insanlarıyla buluştu: Yeni bir hikaye yazmak için yola çıktım!

"GİRİŞİM SERMAYE FONU'NU KURACAĞIZ"

"İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız." Diyen Dağ: "Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız." dedi.

"YATIRIMCILARIN MARKALAŞMASINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

İzmir'in her köşesinde kuracakları iş geliştirme ofisleriyle, yatırımcıların kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceklerini belirten Dağ: "İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu projelerimiz sayesinde siz kıymetli iş adamları ve sanayicilerimizin; mal ve hizmetlerinizin üretim, pazarlanma, dağıtım süreçleri çok daha hızlı işleyecek, inşallah. Bilişimi, yenilenebilir enerjiyi ve sağlık turizmini şehrimizin ekonomisini büyütecek 3 stratejik alan olarak görüyoruz. "Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle, Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleri, oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle beş yıl sonra yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini göreceğiz. 500 milyon TL bütçe ile kuracağımız İzmir Girişim Sermaye Fonu, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayacak." Dedi.

"SAĞLIK TURİSTLERİNİ İZMİR'E ÇEKECEĞİZ"

"Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile, girişimci ruhu olan gençlere, işlerini kurmaları için gerekli olan ilk adımlarda destek olacağız. İzmir, gelişmiş bir rüzgâr enerjisi ekipmanı sanayisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanda ihtisaslaşmış sanayi bölgeleri oluşturacağız. Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz. Bizim turizm konusunda diğer şehirlere oranla geride olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ülkemize gelen sağlık turistlerini İzmir'e çekmek hedeflerimizden biri olacak. Amacımız, İzmir'i ve bölgemizi sadece ticaretin merkezi değil kültürel ve turistik bir merkez haline getireceğine inanıyoruz. İzmir'in her bir sokağında, her bir meydanında yaşanan canlılık, şehrimizin ticaretine ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. Çıktığımız bu yolda ortak akıldan vazgeçmeyecek, toplumun her bir paydaşıyla istişare halinde olacağız. Sizleri de iş insanlarımız, sanayicilerimiz olarak her daim desteğini beklediğimiz yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Söz veriyoruz. 1 Nisan'dan itibaren 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir İzmir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Biz İzmiriz başarabiliriz, biz İzmiriz başarabiliriz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, Kalın sağlıcakla..." diye konuştu

ZORLU: "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KONUSU ÜST SIRAYA YÜKSELDİ"

Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Anketimizde; Limanların geliştirilmesi/kapasite artırımı, ihtisas organize sanayi bölgeleri, tarımsal dönüşüm, İzmir körfez geçişi projesi ve dijital altyapı yatırımları da karşımıza çıktı. Geçen seneden farklı olarak şehir içi ulaşım konusunun üst sıraya yükseldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İL MÜFTÜLÜĞÜNE DEĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM"

Toplantının soru cevap bölümünde bir gazetecinin "İzmir'de yaşam hakkına müdahale olacak mı?" ve "Belediye işletmelerinde içkiyi (alkolü) yasaklayacak mısınız?" tarzındaki sorulara verdiği cevapta "Sorunun cevabı çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim" açıklamasında bulundu.