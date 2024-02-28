AK Parti adayı Hamza Dağ, iş insanlarıyla buluştu: Yeni bir hikaye yazmak için yola çıktım!

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 36. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dağ'a, İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekili Şebnem Bursalı eşlik etti.
DAĞ: İZMİR TİCARETİN MERKEZİ OLDU
Dağ, burada yaptığı konuşmada, "ESİAD 16 Mart 1992'de kurulmuş, o günden beri danışma ve dayanışma misyonuyla şehrimizdeki ve bölgemizdeki girişimcilerin her daim güvenli bir limanı olmuştur. ESİAD, bölge ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Bu anlamda yapacakları çalışmalarında başarılar diliyor, ülke ekonomimize ve şehrimize katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Ege'nin incisi, hoşgörünün başkenti olan şehrimiz tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, ticaretin merkezi haline gelmiştir" dedi.
"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN KARŞINIZDAYIM"
Ankara'nın tiftiği, Bursa'nın İpeği, Ege Bölgesi'nin pamuğu ve Anadolu'nun nice kadim ürünleri kervanlarla İzmir'imize gelmiş limanlarımız üzerinden dünya pazarına açılmıştır. Ticaretle zenginleşen İzmir, zenginliğine zenginlik katmıştır. Bu anlamda Anadolu'daki ilk demir yolu bu topraklarda hayata geçmiş olması bir tesadüf değildir. Tarihi misyonunu bugün de sürdüren şehrimiz limanlarıyla, hinterlandıyla ülkemizin dışa açılan en önemli kapılarından birisi konumundadır. Bugün İzmir'imiz sanayisiyle, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle, 4,5 milyonluk nüfusuyla bağrında büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu güzellikler yurduna hizmetkâr olarak, Potansiyelini, enerjiye ve sinerjiye dönüştürmek için, yeni bir hikâye yazmak için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım." dedi.
BASMANE ÇUKURU'NU ÇÖZEN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇECEĞİM"
Soru üzerine Kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen alanla ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dağ: "Basmane Çukuru konusunda biz de aracı olduk, mevcut başkan da birtakım görüşmeler yaptı. Büyükşehir belediye başkanı olduğumda bir kısmı TMSF ile olacak ama bir şekilde merkezi hükümet ile görüşeceğiz. Kafamızda bir formül var ve bu sorunu çözen belediye başkanı olarak tarihe geçeceğimi düşünüyorum. Esasında kamu binalarını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil olmak üzere orada yaparız diye düşünüyorum. Belediye, SGK ve Merkez Bankası binasını oraya alırız. Burası çok tartışmalı alan ama oradaki insanları da mağdur etmeyecek şekilde bir yol izlenebilir. Hem Konak Meydanı'nı bir meydan haline getiririz hem de kamu binalarını bir araya getiririz; Basmane Metro'ya da yakın olur. Eğer 31 Mart'ta nasip olmadı ama siyaset devam edecek. Ankara proje yapar zaten, yaptı. Ankara-İzmir hızlı tren projesi bizim de takip ettiğimiz projeydi yaptı. Ancak 10 ila 15 yıldır handikap olan şu: Bir yazı ile belediyenin istediği yatırım gelmez. Mezarlıklarla ilgili bir yazı yazılmış… Sadece yazı yazmakla olmaz Ankara koridorlarında zaman geçirmek gerekir. Büyükşehir Başkanı olduğumuzda gerek Ankara'da bakanlarla gerek Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. 'Merkezi hükümet ile mi tehdit ediyorsunuz' diyorlar alakası yok… Bakın Buca Cezaevi hepimizin arazisi. Orada işin iki tarafı var, Büyükşehir ve Bakanlık. Büyükşehir olarak 'Lojman alan varsa ben yapayım' diyeceğim. Adalet Bakanlığı'nın lojman ihtiyacı var, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı o lojmanları verdi haklı olarak şimdi 'Ben lojman verdim zararım var' diyor. Ufacık bir elden tutsanız gönülleri almak zor değil. Devlet şefkatlidir. Elinden tutarsanız o şefkati görürsünüz." dedi.
"İZMİR'İ ZENGİNLİK VE BEREKETİN ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Dağ şunları kaydetti: "Ben hayatımı İzmir'de yaşadım, bundan sonraki ömrümü de inşallah burada geçireceğim... Öğrenciliğim bu şehirde geçti. Evlatlarımı İzmir'imizde kucağıma aldım. Avukatlık mesleğimi burada icra ettim. Gençlik kolları başkanlığını ve dört dönem milletvekilliği yapma şerefine nail olduğum İzmir'imizin ihtiyaçlarını ve güzelliklerini yaşayarak tecrübe ettim. Siyasi hayatım boyunca tüm İzmirlilerin; sesi, gözü, kulağı olmaya gayret ettim. Şimdi ise şehrimizde yaşayarak tecrübe ettiğimiz sorunların çözümü, İzmir'imiz için kurduğumuz hayalleri gerçekleştirme zamanı geldi. Artık hep birlikte el ele vererek İzmir için hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. İzmir iktisat kongresiyle belirlenen "ekonomide tam bağımsızlık" hedefinin konulduğu bu toprakları zenginliğin ve bereketin şehri yapmak istiyoruz." Dedi.
"İZMİR ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATACAK"
"Bu süreçte özel sektörün ihtiyaçlarına biliyor ve dünyanın dört bir yanında ticaret elçileri olarak edindiğiniz tecrübeleri önemsiyoruz. Hep birlikte çalışacak, hep birlikte başaracağız. Dün olduğu gibi bugünde İzmir'imiz üretim ve ticaretle zenginleşecek, zenginliğine zenginlik katacak! İzmir'imize önümüzdeki beş yıl içerisinde kazandıracaklarımızı 11 ana başlık altında toplayarak sizlerin takdirlerine sunduk. Bu projelerin hepsini saymak mümkün değil. Şehrimizin ekonomisini büyütecek projelerimizi sizlere özet geçmek istiyorum."
"ULAŞIM KALKINMANIN ARACIDIR"
Ulaşımı ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak gördüklerini belirten Dağ, "Bu kapsamda şehrimize yeni bir çevre yolu, körfez geçişi ve alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar, yeni metro hatları kazandıracağız." dedi.
"GİRİŞİM SERMAYE FONU'NU KURACAĞIZ"
"İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız." Diyen Dağ: "Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız." dedi.
"YATIRIMCILARIN MARKALAŞMASINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"
İzmir'in her köşesinde kuracakları iş geliştirme ofisleriyle, yatırımcıların kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceklerini belirten Dağ: "İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu projelerimiz sayesinde siz kıymetli iş adamları ve sanayicilerimizin; mal ve hizmetlerinizin üretim, pazarlanma, dağıtım süreçleri çok daha hızlı işleyecek, inşallah. Bilişimi, yenilenebilir enerjiyi ve sağlık turizmini şehrimizin ekonomisini büyütecek 3 stratejik alan olarak görüyoruz. "Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle, Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleri, oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle beş yıl sonra yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini göreceğiz. 500 milyon TL bütçe ile kuracağımız İzmir Girişim Sermaye Fonu, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayacak." Dedi.
"SAĞLIK TURİSTLERİNİ İZMİR'E ÇEKECEĞİZ"
"Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile, girişimci ruhu olan gençlere, işlerini kurmaları için gerekli olan ilk adımlarda destek olacağız. İzmir, gelişmiş bir rüzgâr enerjisi ekipmanı sanayisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanda ihtisaslaşmış sanayi bölgeleri oluşturacağız. Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz. Bizim turizm konusunda diğer şehirlere oranla geride olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ülkemize gelen sağlık turistlerini İzmir'e çekmek hedeflerimizden biri olacak. Amacımız, İzmir'i ve bölgemizi sadece ticaretin merkezi değil kültürel ve turistik bir merkez haline getireceğine inanıyoruz. İzmir'in her bir sokağında, her bir meydanında yaşanan canlılık, şehrimizin ticaretine ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. Çıktığımız bu yolda ortak akıldan vazgeçmeyecek, toplumun her bir paydaşıyla istişare halinde olacağız. Sizleri de iş insanlarımız, sanayicilerimiz olarak her daim desteğini beklediğimiz yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Söz veriyoruz. 1 Nisan'dan itibaren 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir İzmir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Biz İzmiriz başarabiliriz, biz İzmiriz başarabiliriz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, Kalın sağlıcakla..." diye konuştu
ZORLU: "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KONUSU ÜST SIRAYA YÜKSELDİ"
Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Anketimizde; Limanların geliştirilmesi/kapasite artırımı, ihtisas organize sanayi bölgeleri, tarımsal dönüşüm, İzmir körfez geçişi projesi ve dijital altyapı yatırımları da karşımıza çıktı. Geçen seneden farklı olarak şehir içi ulaşım konusunun üst sıraya yükseldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"İL MÜFTÜLÜĞÜNE DEĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM"
Toplantının soru cevap bölümünde bir gazetecinin "İzmir'de yaşam hakkına müdahale olacak mı?" ve "Belediye işletmelerinde içkiyi (alkolü) yasaklayacak mısınız?" tarzındaki sorulara verdiği cevapta "Sorunun cevabı çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim" açıklamasında bulundu.