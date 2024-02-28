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Giriş Tarihi: 28.2.2024 16:53

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde miting gibi açılış

Cumhur İttifakı Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım’ı yerel seçim öncesi Çıplaklı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ramazan Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Kıvrım, Döşemealtı’nı Antalya’nın incisi bir ilçe haline getirebilmek için aralıksız çalışacaklarını söyledi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde miting gibi açılış

Açılışta konuşan Bekir Kıvrım hedeflerinin daha yaşanabilir bir Döşemealtı olduğunu dile getirdi. 10 yıldır hizmete aç bırakılan bir Döşemealtı'nda yaşadıklarını ve sorunları çok iyi bildiklerini dile getiren Kıvrım, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sizlerin de desteğiyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceğiz ve 1 Nisan sabahı çalışmalarımıza başlayacağız.

Ulaşımdan sosyal hayata kadar ilçemizin birçok sorunu var. Tüm bu sorunların çözümü için projelerimiz hazır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bugün sizlere verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye başlayacağız."

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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde miting gibi açılış
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