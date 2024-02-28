Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde miting gibi açılış

Açılışta konuşan Bekir Kıvrım hedeflerinin daha yaşanabilir bir Döşemealtı olduğunu dile getirdi. 10 yıldır hizmete aç bırakılan bir Döşemealtı'nda yaşadıklarını ve sorunları çok iyi bildiklerini dile getiren Kıvrım, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sizlerin de desteğiyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceğiz ve 1 Nisan sabahı çalışmalarımıza başlayacağız.

Ulaşımdan sosyal hayata kadar ilçemizin birçok sorunu var. Tüm bu sorunların çözümü için projelerimiz hazır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bugün sizlere verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye başlayacağız."