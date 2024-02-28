Bakan Ersoy, AK Partili başkan adayları ile Muğla’daki acil tedbirleri belirlediler

Altyapı ve üstyapı eksiklikleri ile 2024 turizm sezonunu bekleyen Muğla'da acil çözüm bekleyen sorunlar masaya yatırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, Marmaris AK Parti İlçe Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile birlikte Marmaris'teki bazı tesislerde incelemelerde bulundu. İncelemelere AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat da eşlik etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın 'yollar tabir yerindeyse patates tarlası gibi. Bodrum gibi Marmaris de aynı vaziyette. Altyapıda büyük eksiklikler var. Sezon öncesi başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen çalışmalar yüzünden esnaf otel işletmecisi endişeli. 31 Mart'tan hemen sonra çok hızlı bir çalışma yaparak Muğla'nın turizm merkezlerini sezona hazır hale getirmeliyiz' dedi.

Dünyadaki ekonomik olumsuzluklar ve ihraç pazarlarındaki daralma sonrası, turizmin Türkiye için öneminin daha da arttığına işaret eden Ayaydın 'Hepimiz doların yükselişinden tedirgin oluyoruz. Çünkü dolar çıkınca iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Döviz fiyatlarını dengede tutmanın formülü ise dolar ya da euro kazanmak. Bu dövizi de bize ihracatçılarımızın dışında turizmciler getirebilir. Ancak yerel yöneticilerin de bu konuda taşın altına elini sokması, turizmcilere yardımcı olması lazım. Muğla'ya bakıyorum bırakın yardımcı olmayı tam tersine sanki köstek olmayı isteyen bir yerel yönetim var' diye konuştu.

Ayaydın önce derelere ardından denize akan kanalizasyonun en büyük problem olduğunu, susuzluk, onarılmayı bekleyen yollar, trafik ve sürekli kesilen elektrikler noktasında da turizmcilerin büyük dertleri olduğuna işaret etti. Turizmin kalesi Muğla'da yerel yönetimin bir turizm master planı dahi olmadığının altını çizen Ayaydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Muğla'nın yerel yöneticileri turizmin bir aktörü değillermiş gibi davranıyorlar. Bütüncül planları yapmak Belediye'nin işidir ancak yapmıyorlar. Altyapıdan üstyapıdan sorumlu olan belediyelerdir. Ancak ne bir imar planı var ne de bir master plan. Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye Türkiye'nin göz bebeği cennet turizm merkezlerimiz ama planları yok. Yoklar içinde turizm sezonuna hazırlanıyoruz. Allah yardımcımız olsun"

Ayaydın göreve seçildiği takdirde derhal yolların tamir edileceğini, denize akan derelerin ıslahının yapılacağını belirterek 'Sezon sonunda da hummalı bir çalışma ile Muğla'nın hem altyapısını hem üstyapısını elden geçireceğiz. Muğla'ya turizmin kalbi diyorsak hakkını vereceğiz' dedi.