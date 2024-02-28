Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine ağır darbe: 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-3" operasyonlarında 881 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi! 101 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı." ifadelerine yer verdi.