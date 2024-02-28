Başkan Cin’den Pendik’e 100’lerce yeni hizmet

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, '31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda' projelerini açıkladı. İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe olduklarını belirten Cin, 2023'te bütçemizin yüzde 49'unu yatırımlara ayırdık. İhtiyaç sahiplerine 1 milyar 6 milyon liralık sosyal destekte bulunduk" dedi. Cin tarafından açıklanan projelerden bazıları ise şöyle: Belediye hizmet binası ve kent meydanı. Pendik Stadyumu. Yenişehir Kültür Merkezi ve nikah salonu. Kurtköy Yeni Nesil Yaşam Merkezi. Pınartepesi Mahalle Bahçesi. Aile sağlığı merkezleri. Uluslararası Fuar Alanı. Göçbeyli ve Emirli köy merkezleri. Doğa Ve Gökyüzü Bilim Müzesi. Harezmi Matematik Müzesi. Engelsiz Park.