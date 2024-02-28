‘Çekil yoksa seni görevden alırım’

Edirne'de yapılan ön seçim sonrasında CHP Belediye Başkan adayı ilan edilen Şükrü Ciravoğlu geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları sırasında rahatsızlanmış, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Stent takılan 73 yaşındaki Ciravoğlu'nun hastanede tedavisi sürerken istifa ettiğini açıkladı. Ciravoğlu'nun istifasının kendi isteği ile değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısı sonucu olduğu ortaya çıktı. Ardından CHP Edirne Parti Binası önünde eylem yapan bir grup, Ciravoğlu'nun tekrar aday olmasını istedi. Yapılan eylemin ardından gazetecilere konuşan Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu, "Babam narkozun etkisiyle görevinden alındı, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettik" diye açıklamada bulundu. Yüksek Seçim Kurulu yapılan itiraza red cevabı geldiği öğrenildi.Şükrü Ciravoğlu SABAH'a yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayarak görevden çekilmesi için baskı yaptığını belirtti. Ciravoğlu, "Sağlık durumum iyi anjiyo yapıldı bir stent takıldı, onun dışında hiçbir sorunum yok. Burada tedavi gördüğüm sırada grip oldum, yarın da çıkacağım. Hastanede tedavi olduğum gün narkozun da etkisindeydim, Sayın genel başkanımız Özgür Özel, telefonla beni aradı. Bana 'Ya sen çekil ya ben seni görevden alırım' dedi. Daha sonra ben çekildim, narkozun etkisindeydim ama fark etmez istenmediğim yerde neden durayım? Genel başkan yani tayin edecek kişi beni istemiyorsa ben ne yapayım? Bundan sonra halka hesabı genel merkez verecek" dedi. Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından yerine Filiz Gencan Akın'ın aday gösterileceği öğrenildi.SABAH