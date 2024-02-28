Çevreci lojistik üs ve TIR parkı sözü

AK PartiBolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da yaşayan Bolulu uluslararası lojistik sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Demirkol, "İlimizin ihtiyaçlarından biri olan TIR parkı sorununu kurulacak lojistik merkezi ile kısa sürede bitireceğiz. Lojistik merkezi bünyesinde soğuk hava deposu, konteyner alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma alanları, TIR ve kamyon park alanları planlandı. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak proje ile aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak. Çatıdaki GES ile yıllık 15 ile 20 milyon nerji tasarrufu sağlanacak" dedi.