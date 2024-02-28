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Giriş Tarihi: 28.2.2024

Çevreci lojistik üs ve TIR parkı sözü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Çevreci lojistik üs ve TIR parkı sözü
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da yaşayan Bolulu uluslararası lojistik sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Demirkol, "İlimizin ihtiyaçlarından biri olan TIR parkı sorununu kurulacak lojistik merkezi ile kısa sürede bitireceğiz. Lojistik merkezi bünyesinde soğuk hava deposu, konteyner alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma alanları, TIR ve kamyon park alanları planlandı. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak proje ile aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak. Çatıdaki GES ile yıllık 15 ile 20 milyon nerji tasarrufu sağlanacak" dedi.
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Çevreci lojistik üs ve TIR parkı sözü
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