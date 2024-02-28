Haberler Gündem Haberleri CHP Gençlik kolları başkanı MHP’ye geçti
Giriş Tarihi: 28.2.2024 10:24

CHP Gençlik kolları başkanı MHP’ye geçti

Bilecik’te CHP Söğüt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Görkem Çakırtaş, partisinden istifa ederek MHP saflarına katıldı. Çakırtaş’a rozetini, Cumhur İttifakı Söğüt Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgut taktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP Gençlik kolları başkanı MHP’ye geçti

Aday belirleme sürecinde teşkilatların sesine kulak tıkayan CHP'de yaprak dökümü hızla sürüyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Görkem Çakırtaş, partisinden istifa ederek, MHP'ye katıldı. Çakırtaş yaptığı açıklamada, seçim süresince kendisi ve ekibiyle birlikte Cumhur İttifakının adayı Ferhat Durgut'un başarısı için çalışacaklarını ifade etti. MHP'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakırtaş, "MHP'ye katılmamda emeği büyük olan Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt İlçe Başkanım İlhan Yunusoğlu beyefendiye ve Teşkilatlardan Sorumlu Başkanım Batuhan Ertürk'e çok teşekkür ederim. Seçim süreci boyunca arkadaşlarımla beraber belediye başkan adayımız Ferhat Durgut beye kazandırmak için var gücümüzle sahada olacağız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Gençlik kolları başkanı MHP’ye geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA