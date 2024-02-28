Değişmeyen CHP kafası

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren isimleri öven açıklamalarıyla dikkat çekti.Kürsüden 28 Şubat mağdurlarının yanında olduklarını söyleyen Özel, "O baskı döneminde olanlardan şikâyet edenler devletin televizyonunu parti televizyonu, devletin tüm imkânlarını kendilerine tahsis etmiş durumdalar. 28 Şubat'ta yaşananların bugün her gün yaşatıldığı bir sürece getirdiler. 28 Şubat'ın bir mağdurları daha var ki, onları anmazsak büyük bir haksızlığa neden olmuş oluruz" diyerek cuntanın tepesindeki isimleri tek tek saydı.Özel, "Emir-komuta zinciri içinde 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor. Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak. O gün ne yaşandıysa yaşandı. Bir suçu, bir günahı olmayan, torununun yanında dizinin dibinde huzurlu nefese muhtaç o güzelim insanlar içeride" ifadelerine yer verdi. SABAH