Göçmen kaçakçılarına emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! İnsan kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve MİT Başkanlığı'nın desteğiyle polis tarafından yapılan operasyonla göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı.

Operasyon Diyarbakır merkezli olmak üzere Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ÖZEL BÖLÜMLERDE YAKALANDILAR

Operasyonda, İran sınırından tırlar ve kamyonetlerle gizlice taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tıpkı paletler gibi görünen, fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi. İran uyruklu örgüt lideri de dahil olmak üzere 31 organizatörden 17 kişi tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.