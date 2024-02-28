İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü hat kullanan, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlayan 10'u eski asker 14 şüpheli tespit edildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.