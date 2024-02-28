Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "devlete sığının" çağrısı

Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle eylemlerini kararlıkla sürdüren anne ve babalar, çocuklarına "devlete sığının" çağrısında bulundu. Baba Şemsettin Özcan, 7 yıl önce DEM Partinin çocuğunu alıp PKK'ya verdiğini söyledi. Çocuğunu DEM Parti'den isteyen Özcan, şöyle konuştu: "Sonuna kadar bu partinin önünde duracağım. Ben burayı terk etmiyorum. Oğlum gel teslim ol. Devlet tarafından bir sıkıntı yok. Bayrağımız birdir. Allah'ımız birdir. Kur'an'ımız birdir. Her şeyimiz birdir. Onlar değil. Onları götürmüşler meclise sokmuşlar. Bunları niye meclise sokuyorlar? Sokmuşlar Türkiye'yi ikiye bölüyor. Çocuğumu vermeyene kadar buradan terk etmiyorum. Gelip devlete teslim olsun. DEM Partiye de oy vermeyin. DEM parti zaten Müslüman değilim. Müslüman olsaydı fakirin çocuklarını okuldan alıp götürmezlerdi. Onların çocukları nerede okuyor. 7 yıldır çocuğum gitmiş. Ben 5 senedir DEM Partinin önünde bekliyorum."

Alattin Koçhan ise DEM Parti'nin önünde çocuğunu beklediğini belirtti. "Oğlum gelene kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Oğlumu Bursa'dan parti götürdü, Diyarbakır'da üye yapıp dağa gönderdi." diyen Koçhan, şöyle konuştu: "8 yıldır oğlumdan bir haber alamıyorum. Oğlum gel devlet sığın. Annenle seni bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarını iyi ülkelerde okuttu. Senin ne beklentin var onlardan. Orada sen ayakçı takımındasın. Seni de herkes gibi operasyona gönderirler ve öldürür gönderirler bize. Oğlum neredeysen dön gel. Senin parmağın acırsa yine devlet sarar. Onlardan bir beklentin olmasın. Oğlum gel devlete teslim ol. Baba evladını atamadığı gibi devlet de bir vatandaşını atamaz."