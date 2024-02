Turgut Altınok’tan Amatör Spor Kulüplerine Büyük Destek

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Destek Programı'na katılan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak ilçede faaliyet gösteren 27 amatör spor kulübüne 50'şer bin TL nakdi destek verdiklerini açıkladı.

"SPORA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda amatör spor klüplerine olan desteklerinin süreceğini de belirten Altınok, "Büyükşehir'de de 250 bin lira destek vereceğiz. Öyle lafla değil. Ne diyorsak o. Sonra yan yattı, çamura battı diye bir şey yok. Amatör spor kulüplerimizi, alacağımız yeni otobüs ve minibüsler ücretsiz taşıyacak. Spora çok destek vereceğiz. Cumhuriyetimizin, devletimizin başkenti Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız. Keçiören'imize 11 adet kapalı spor salonu kazandırdık, kazandırıyoruz. İlçemizde spor faaliyetleri artacak." diye konuştu.

"KEÇİÖREN'DEKİ HALI SAHALARIN YÜZDE 99'U ÜCRETSİZ"

Keçiören'deki halı sahaların birçoğunu ücretsiz olarak hizmete sunduklarını söyleyen Altınok şöyle konuştu:

"Çocuklarımız Keçiören'de göreve başladığımda başkanım bize halı saha yap dediler. Allah nasip etti seçildik. O çocuklarımızı hemen bir halı saha sahibi yaptık. Daha sonra bu tesislerin sayısını çoğalttık. Halı sahalar ücretliydi. Bu defa dedim ki halı sahalar ücretsiz. Şu an Keçiören'imizdeki halı sahalarımızın yüzde 99'u ücretsiz. Hiçbir ücret ödemeden bu halı sahalardan istifade ediyorlar."

"ULUSLARARASI SPOR KULÜPLERİ KAMPA GELECEK"

Etlik'teki yüzme havuzunun Türkiye'de başka bir örneği olmadığını ifade eden Altınok, "Bilkent, Hacettepe, Ankara ve ODTÜ Üniversitelerinin takımları ve yüzme federasyonumuzun bütün elemeleri, seçmeleri, yarışmaları yapılıyor. Şu an stadyumumuzun inşaatı tam gaz devam ediyor. Allah nasip ederse amatör spor kulüplerimizin maçlarını yapacağı sahayı, binalarını ve sosyal tesislerini yapacağız. Her kulübe de oradan bir yer vereceğiz. Ankara'da belli başlı federasyonlarımızın müdürlük binalarını da yapacağız. Burada takımlar çalışacak. Sosyal tesisleri olacak. Dünyanın her yerinden kamp yapmaya spor kulüpleri gelecek. Uluslararası yarışmalar, turnuvalar Ankara'da yapılacak. İlçelerimize de çok sayıda spor merkezi yapacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik edeceğiz." sözlerini kullandı.