MSB duyurdu: ABD’den F-16 teklif mektubu geldi

F-16 tedariki

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin gerekli inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.

İki tarafın incelemelerin tamamlamasının ardından bir araya geleceğini ifade eden kaynaklar, bu görüşmede ortak inceleme ver değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Sonrasında da anlaşmanın nihayetlendirileceğini ve takvimin işlemeye başlayacağını aktaran kaynaklar, "Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir." ifadelerini kullandı.