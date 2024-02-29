“Bizim siyasetimiz, hizmetimiz Allah rızası içindir”

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yaptığı ziyarette konuşan Aydın, "Ahmet Metin Genç Başkanımız, Ortahisar Belediyemizde yakaladığı başarılı grafiği artık Büyükşehir Belediyemizde devam ettirecek. Biz de kendisinden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için çalışacağız. Bu noktada halkımızla birlikte, ortak akılla projelerimizi hayata geçireceğiz. Ben bu şehrin çocuğuyum ve bu şehrin her yanında bir izim var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ortahisar ilçemizde en güzel hizmetleri hayata geçirmek için emek sarf edeceğiz." dedi.

BİZİM SİYASETİMİZ, HİZMETİMİZ ALLAH RIZASI İÇİNDİR

Ortak aklın önemini vurgulayan Aydın, "AK Parti'nin belediyecilik anlayışı tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da fazlasıyla hissedildi. Bizim amacımız geçmişteki başarılı hizmet çıtasını bir adım daha yukarı taşımaktır. Şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı her kesimi ile kucaklayacağız ve istişare kültürü ile ilçemizi yöneteceğiz. Bizim siyasetimiz Allah rızası içindir. Bunun için tüm Ortahisarlı vatandaşlarımızın oyuna talibim" diye konuştu.