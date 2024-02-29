Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 4 başlık altında dönüşüm çalışmalarını yönetiyoruz

Depremin bu kadar çok konuşulduğu bir ülkede, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi yapı stokunun çok olduğu şehirlerde kentsel dönüşüm yapmadan olur mu? Google'a girin CHP ve kentsel dönüşüm yazın, hiç kentsel dönüşüm yapan CHP'li belediye gördünüz mü? Mayınlı alan çünkü…

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAYI BIRAKIN, KONUŞMUYORLAR BİLE"

Bizde de 3 tane CHP'li ilçe belediyesi var. Kentsel dönüşümü yapmayı bırakın, konuşmuyorlar bile. Hiç kimseye iftira attığımız yok. Benim rakibim 20 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm yapacağız diyor. 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Kaç tane kentsel dönüşüm yaptın? Bir tane bile yapmadın. Ben biliyorum. Ben de 20 yıldır belediye başkanım.

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