Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 4 başlık altında dönüşüm çalışmalarını yönetiyoruz

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
"HİÇ KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPAN CHP'Lİ BELEDİYE GÖRDÜNÜZ MÜ?"
"Önümüzdeki tam 1 aylık süreç var. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatma noktasında güçlü bir iktidarız, güçlü bir ittifakız. Ama birileri yapmadıklarını algıyla anlatmaya çalışıyorlar. Bursa'da yaptığımız güzel işler var. Belediyecilik sadece Ankara'dan gelen parayla idare etme işi değildir. Son yıllarda maalesef CHP'li belediyelerin yaptığı bir uygulama var. Sanki belediyeciliğin sadece sosyal boyutu var. Belediye; yol, ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm…
Depremin bu kadar çok konuşulduğu bir ülkede, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi yapı stokunun çok olduğu şehirlerde kentsel dönüşüm yapmadan olur mu? Google'a girin CHP ve kentsel dönüşüm yazın, hiç kentsel dönüşüm yapan CHP'li belediye gördünüz mü? Mayınlı alan çünkü…
"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAYI BIRAKIN, KONUŞMUYORLAR BİLE"
Bizde de 3 tane CHP'li ilçe belediyesi var. Kentsel dönüşümü yapmayı bırakın, konuşmuyorlar bile. Hiç kimseye iftira attığımız yok. Benim rakibim 20 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm yapacağız diyor. 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Kaç tane kentsel dönüşüm yaptın? Bir tane bile yapmadın. Ben biliyorum. Ben de 20 yıldır belediye başkanım.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" | Video
"100 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Kısa bir süre önce 4.1 büyüklüğünde Gemlik merkezli bir deprem oldu. İzmir'de, Elazığ'da, son olarak 6 Şubat'ta bu gerçek kendini gösterdi. Devlet seferber oldu ve yaralar sarılmaya başlandı. Biz bundan sonra asla kötü bina yapmamalıyız. Zeminimizi tanımalıyız. Mevcut bina stokumuz ile ilgili yenileme çalışmalarını da peyderpey yapmalıyız. Bunları konuşmak zorundayız. Bununla alakalı stratejimizi ortaya koyduk. Ulus, Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, 75. Yıl, Mevlana sadece büyükşehir marifetiyle söylüyorum. İstanbul Caddesi, Beşyol, Sıcak Su… 2 bin 300 konutun 2 bin 200'ünü yıkmışız. 100 civarı konut kaldı. Akpınar'da 420 dönümlük alanda şu anda Türkiye'nin en büyük kent dönüşümlerinden bir tanesi. Ama insanları ikna ettik. İnsanlarla konuştuk. Olayın farklı boyutlarını gösterdik.