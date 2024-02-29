CHP’li Gül’e 5 yıl hapis cezası

Milliİstihbarat Teşkilatı TIR'larının durdurulması olayına ilişkin görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle yargılanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün davasında karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Erdem Gül'e "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erdem Gül, bu suçtan 3 ay tutuklu kalarak 26 Şubat 2016'da Anayasa'nın vermiş olduğu hak ihlali kararının ardından tahliye edilmişti. Gül'ün verilen cezanın kesinleşmesi halinde 2 yıl 6 ay hapis yatması bekleniyor.