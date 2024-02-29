Hakan Tütüncü, Antalya’nın Altın Çağı Projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerini Ulaşım, Altyapı, İmar ve Şehircilik, Temel Belediyecilik, Turizm, Yerel Kalkınma, Tarım-Hayvancılık, Bilim-Teknik, Kültür-Sanat, Sosyal Belediyecilik, Çevreci Belediyecilik ve Spor Projelerinden oluşan ana başlıklar altında anlattı.

Tütüncü, il genelinde ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik stratejileri kapsamında yenilenecek Antalya ulaşım ana planını anlattı. Ulaşım Planında; Yeni Yolların Açılması, Kavşak Düzenlemeleri, Katlı Kavşak Düzenlemeleri, Toplu Taşıma Hatlarının Rehabilitasyonu, Raylı Sistemler, Nostaljik Tramvay Hattının İyileştirilmesi, Toplu Ulaşıma Özendirme ve Kolaylaştırma Projesi, Park Et Bin Noktaları, Elektrikli Otobüsler, Yaya ve Bisiklet Yolu Ana Planlarının Yapılması, Yaya Üst Geçitlerin Artırılması, Kaleiçi ve Şehir Merkezinin Yayalaştırılması, Yapay Zeka Destekli Ulaşım Yazılımları, Elektronik Trafik Yönlendirme Levhaları, Otopark, Lara-Manavgat Sahil Yolu Düzenlemesi, D- 400 yolunun iyileştirilmesi, Antalya-Alanya Oto Yolunun İlçelere Bağlantısı, Yeni Otobüs Terminalleri Projeleri yer aldı.

15 YENİ KORİDOR

Tütüncü, Antalya trafiğinin rahatlatılması için 15 yeni koridor açılacağını belirterek, yeni projelerini şu şekilde sıraladı; "Kuzey ve Batı çevre yollarını, Şehir Hastanesi ve Batı Çevre Yolu bağlantılarını tamamlayacağız. Rauf Denktaş Bulvarı- Ermenek Mahallesi ve Aksu Sanayi bölgesinden anayola çıkan yeni yolu, Gaziler Sanayi- Pınarlı Kavşağı- Lara arasında yolu, Lara- Kırcamii- Güzeloba güzergahı, Aksu Altıntaş yollarını yapacağız. Aksu- Muammer Aksoy Caddesi- Çankaya- Zeytindalı- Antalya Bulvarı- 5 Temmuz Caddesini, Batı çevre yolu kavşağına bağlayacağız. Üniversite Caddesinin Antalyaspor kavşağına bağlantısını, Uncalı-Meltem Mahallesi bağlantısını üniversite içerisinden, Antalya- Alanya Otoyolunu, Serik, Manavgat, Kadriye bağlantı yollarını, Manavgat- Antalya Turizm Yolunu yapacağız."dedi. Trafik sorununun ortadan kaldırılması amacıyla Antalya'ya 22 katlı kavşak düzenlemesi yapılacağını da söyledi.

TOPLU TAŞIMA, RAYLI SİSTEM

Toplu taşıma hatlarının rehabilitasyonuna da değinen Tütüncü, Fatih Mahallesi (tramvay son durağı)- Şehir Hastanesi- Organize Sanayi Bölgesi ekspres hatlarının rehabilitasyonunu, otobüslerin durak saatlerinde iyileştirmeler, otobüs güzergahlarını düzenleyerek yoğun kullanım alanlarında ring seferlerini başlatacaklarını söyledi. Raylı sistem projelerine de değinerek, Antalya'ya tramvayı ilk getiren kişinin Menderes Türel olduğunu hatırlatarak, hizmetleri için teşekkür eden Tütüncü, 5 yeni etap raylı sistem hattı projesini gerçekleştireceklerini de ifade etti.

TOPLU ULAŞIMI ÖZENDİRME

Antalya'nın toplu ulaşımını özendirme ve kolaylaştırma projelerini de şu şekilde sıraladı; "Toplu ulaşımda akıllı bilet, elektronik ve bilgisayar destekli ücret ödeme sistemlerini kuracağız. Tek bilet ile; metro, tramvay, otobüslerle seyahat edilmesini sağlayacağız. Aktarmalarda ücret almayacağız. Toplu bilet alımlarında bilet fiyatlarında indirim yapacağız. Bilet ATM'lerinin sayısının artıracağız. Üniversiteye ilk yıl kayıt yaptıran öğrencileri toplu ulaşım imkanlarından ücretsiz yararlandıracağız." dedi.

ALT YAPI PROJELERİ

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, merkez ve ilçeler olmak üzere Antalya'nın Atıksu ve Su Yönetimi Ana Planları, Yağmur suyu yönetimi ana planları, yangın ana planları, Antalya merkez ve ilçelerde de oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı yapılacak ıslah çalışmalarını da altın çağı projeleri arasında açıkladı. Tütüncü, "Artık sel baskınları taşkınlar keyfimizi kaçırmayacak." dedi.

YANGIN ANA PLANI

2021 deki Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını hatırlatan Tütüncü, "Maalesef buna dahi siyaseti bulaştırdılar" dedi. Tütüncü, ABB Sorumluluk Sahalarında yangın afetlerine karşı Yangın Ana Planı'nı yaparak muhtemel olumsuzluklara karşı her türlü altyapının güçlendirileceğini belirterek, "Belediyeciler eserleri ile anılırlar. Eserleriyle konuşamayanlar helikopterlerle konuşurlar." ifadesinde bulundu.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Kentsel dönüşüm imar planı projelerine değinen Tütüncü, "Türkiye Yüzyılı'na sağlam bir zemin oluşturabilmesi için şehrimizi dirençli hale getirmenin önemi doğrultusunda bugüne kadar yürüttüğümüz afet hazırlık, yerinde kentsel dönüşüm ve yeşil şehir çalışmalarını daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir "Yerinde Kentsel Dönüşüm Seferberliği" başlatacağız. Balbey Mahallesi'nde uygulanacak kentsel yenileme projesini tamamlayıp bölgeyi kent merkezinin yeni cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi. Aksu Altıntaş Mahallesindeki imar sorununu ve Kepez Santral Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü de hatırlatarak, bu sorunları da Antalya'nın altın çağında çözeceklerini bildirdi.

Kırcami imar planı, köy yerleşim alanları imar düzenlemesi, deprem afet ana planı, SmartAntalya, yeşil Antalya, prestij caddeler, temalı parklar, belediye plajları, Lara Kent Parkı, Yaşam alanları, Düden çayı projelerini de anlattı.

TURİZM PROJELERİ

Tütüncü Turizm Projelerini de şu başlıklar altında aktardı; Kaleiçi turizm geliştirme, müze şehir, turist gezi otobüs sistemi, Expo 2016 botanik bahçe, güver uçurumu alternatif turizm ve doğa rotası, Geyikbayırı tırmanma alanı gelişim ve turizm projesi, yerel kültürün tanıtımı, kruvaziyer limanı- tekne limanı ve tekne barınaklarının yapılması, ilçelere butik fuar merkezleri.

SOSYAL KONUT PROJELERİ

"Artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına getirdiği yükü bir nebzede olsa hafifletmek amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTEPE vasıtasıyla 'Ucuz ve Güvenli Konut' lar inşa edeceğiz," diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Antalya'nın ekonomik değerini yükselten, OSB'mizde çalışan hemşehrilerimizin barınma ve kaliteli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, OSB-Belediye iş birliği ile sosyal konutlar yapacağız." dedi. Kadın kooperatifleri, Kadın girişimcilere destek paketi, Kariyer merkezleri, köy sandığı uygulaması, OSB, küçük sanayi siteleri ve toplu iş yerleri yapılması projelerini de anlattı.

TARIM ve HAYVANCILIK PROJELERİ

Tarımda son teknolojik gelişmeleri kullanarak üretimin artırılması ve üreticinin yatırım imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Hayvancılık Projelerini;

Çiftçilerimizin ürünlerine katma değer sağlama, modern çiçek soğanı üretim ve depolama tesisi yapılması, zeytin ve zeytinciliğin geliştirilmesi, tarımsal destekler, Altınova kesme çiçekçilik merkezi oluşturulması ve Antalya tarım inovasyon merkezi başlıkları altında anlattı. Hayvan üretim tesisi ve hayvan desteği, yerel hayvancılığı destekleme projeleri, balıkçılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi, ilçelere balık pazarları kurulması, yeni mezbahalar yapılması, mevcut mezbahaların yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesini de Hayvancılık Projeleri olarak aktardı.

DESTEKLER

Tütüncü, çiftçilere gübre, tohum, fidan, sulama malzemesi, ucuz mazot gibi bir çok tarımsal destek, hayvancılıkla uğraşan besicilere de ücretsiz hayvan desteği sağlayacaklarını bildirdi.

BİLİM, TEKNOLOJİ, EĞİTİM

Bilim teknoloji ve eğitim projelerini de açıklayan Tütüncü, Antalya Bilimfest'in yoluna yolculuğuna TEKNOFEST olarak devam edeceğini, Bilişim Vadisi kuracaklarını, gençlere kamp imkanı sağlayacaklarını, ilçelere kütüphane, Bilgi Merkezleri, Gastronomi Merkezleri, üniversite hazırlık kursları, Antalya mesleki eğitim kampüsleri, öğrenci yurtları, e-spor bilim ve teknoloji merkezi kurulacağını söyledi. Antalya Kitap Fuarını Uluslararası yapacaklarına değinen Tütüncü, "Kitap Fuarını, cam piramitten çıkarıp, EXPO 2016'ya taşıyacağız. Uluslararası Fuar vizyon işidir, oda bizim işimizdir." dedi.

KÜLTÜR, SANAT

Antalya'nın her bir noktasının ayrı bir tarih barındırdığına değinen Tütüncü, Kültür ve sanat Projelerini kapsamında; ilçelere kent müzeleri, tematik müzeler kurulacağını, Antalya'da uluslar arası fuarlar ve festivaller düzenleneceğini, devlet opera ve bale binasının iyileştirileceğini, kültürel mirasa ve coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkılacağını, ata sporu güreşin destekleneceğini söyledi. Tütüncü, Antalyaspor Müzesi, Antalya Eğitim Tarihi Müzesi, Antalya Sağlık Tarihi Müzesi, Elmalı Güreş Tarihi Müzesi, Yörük Kültürü Açık Hava Müzesi yapılacağını sözlerine ekledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJESİ

Tütüncü sosyal belediyecilik projeleri kapsamında örnek projeler açıkladı. Altın Destek Paketi Projesi ile; yeni evlenecek çiftlere 'Bir Yıl Süreyle Aylık Sabit 5.000 TL' kira desteği, ilk defa ehliyet alacak gençlere, '1.500 TL Kurs ve Sınav Destek Paketi' adı altında destek sağlanacağını, 65 yaş üzeri yalnız yaşayan büyüklere ihtiyaçları durumunda 'Mobil Sıcak Yemek Servisi Hizmeti sağlanacağını, öğrencilere 'Bir Yıl Süreyle Sabit 7 TL' olarak kahvaltı, yaygınlaştırılmış sosyal tesislerde tabldot hizmetlerinin 'Bir Yıl Süreyle Sabit 50 TL' , İlkokula başlayan çocuklara 'İlkokul Paket Desteği' verilerek, çanta ve ihtiyaç duyabilecekleri kırtasiye malzemeleri hediye edileceğini de bildirdi. Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptıran gençlerimize 'Bir Yıl Süreyle Ücretsiz Ulaşım Kartı', Yeni doğan bebekler için 'Aramıza Hoş Geldin Paketi' verileceğini de söyledi. 65 yaş üzeri vatandaşlara hastane ve muayene ihtiyaçlarının da 'Evden Hastaneye, Hastaneden Eve Ulaştırma Hizmeti', Emeklileri de 10:00-16:00 Saatleri Arasında Ücretsiz Ulaşım İmkanı ile buluşturacaklarını söyledi. Tütüncü, emekli sosyal yaşam merkezleri, ilçelere belediye kreşleri, gençlik merkezleri, engelli koordinasyon merkezi, yaşlı yaşam köyü projesi, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerini de sosyal belediyecilik projeleri arasında açıkladı.

ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK

Tütüncü, Kepez'de 15 yıl boyunca sürdürdüğü çevreci belediyecilik kimliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi Projelerine de taşıdı.

Doğal yaşam fauna parkından ağaçlandırma çalışmalarına, sıfır atık entegre den Boğaçayı rekreasyon alanı projeleri ve vektörel mücadeleye kadar bir çok çevreci projeyi de açıkladı.

SPOR ŞEHRİ ANTALYA

Tütüncü, Spor Şehri Antalya Projelerinde de; ilçelere spor tesisleri, okullara spor salonu ve sahaları yapılması, kadın spor merkezleri, çocuk, doğa ve bilim kampları projesi, off road, kaya tırmanma parkurları ve antik yürüyüş yolları, motor sporları pistleri, Konyaaltı profesyonel tırmanma duvarı projelerini anlattı. Antalya'mızın Süper Ligindeki temsilcilerinden Alanyaspora yakışan spor tesislerini de inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Tütüncü, Antalya'yı altın çağına taşıyacak projelerini açıkladıktan sonra sahneye gelen kızı Zeynep'e sarıldı, en büyük destekçisi eşi Ayşe Tütüncü'nün elini öptü.