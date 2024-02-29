Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm sözü: 1 Nisan’da şantiyede olacağız

"650 BİN KONUTU MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız. İstanbul için yapılacak çok işimiz var, kente eser kazandıracağız.

"MEVCUT İBB YÖNETİMİNİN İSTANBUL GİBİ BİR DERDİ YOK"

İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.

"YENİ RAYLI SİSTEMLER VE KARA YOLLARIYLA KENTE NEFES ALDIRACAĞIZ"

Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok. 5 yılda yeni projelerle kentteki ulaşım ağını güçlendireceğiz.

"İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un trafiği yüzde 25 azalacak. İstanbul'un lojistiğini şehre yük getirmeden kent dışına alacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak.

İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak. Planlarımız hazır, göreve geldiğimizde sorunlar hızla giderilecek.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİZ"

Merkezi taksi sistemi olacak. Vatandaş hizmet almak istediğinde bu sisteme girip taksi çağıracak. Maksimum 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Yeni plakalar için ihale yapıp taksi sorununu tamamen çözeceğiz.

Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız. Bugün deniz ulaşımı, afet esnasında da ihtiyaç duyduğumuz bir alt yapı. Şehire huzur ve güven gelecek. Scooter park alanları yapacağız.

"BORÇ 2,33 MİLYAR EURODAN 4,19 MİLYAR EUROYA ÇIKMIŞ"

İstanbul'da "engelleniyoruz" bahanesini 5 yıldır duyuyoruz. 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya çıkmış borcu. Borcu 2 kat artmış bir belediyeden bahsediyoruz. İBB yönetimi 1 metreküp bile yeni su kaynağı getiremedi. Bugün vatandaşımız diyor ki: Bunlar bizi susuz bırakacaklar. Yeşil alan yapmadınız ne yaptınız. Başardık diyorlar neyi başardınız. İstanbul'u mahvetmeyi başardınız. 12 kat parası artmasına rağmen borcu düşmemiş 2 kat artmış. Şehrin kaynağı 2 katına çıkmasına rağmen hizmetler hep geri kaldı.

"BİZ HAKSIZ YERE KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

2019'da 78 bin 934 İBB personel sayısıyla devretmişiz. 2024'de 92 bin 176 olmuş. İşe giriş 46 bin 967, işten çıkış 33 bin 725. Biz haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız ve haksız yere atılanları işe geri alacağız. İBB niye iş yapamıyor, İBB iştirakleri neden zarar ediyor zaten bu rakamlarla neden böyle olduğu ortada.

"ÇALIŞMALARIMIZ BİZİM REFERANSIMIZ"

İstanbul 5 yılda çok şey kaybetti. Biz sevgi, çalışma vadediyoruz. Biz 31 Mart'ta İstanbul özgürlüğüne kavuşacak diyoruz. Biz bunları geçmişte yaptık, çalışmalarımız bizim referansımız. 22 yıldır onun için iktidardayız. Bu milletin her bir ferdini ayırt etmeden çalışıyoruz.