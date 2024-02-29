Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkanı adayı Mahmut Tat projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Mahmut Tat, düzenlediği toplantıyla projelerini detaylı bir şekilde açıkladı. Kalabalık bir topluluk huzurunda bir düğün salonunda düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısına MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Cumhur İttifakı Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Ali Rıza Genç, MHP Tarsus ilçe Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım, MHP Çamlıyayla ilçe Başkanı Ömer Akın, AK Parti Mersin İl Başkan yardımcısı Cuma Gündoğdu, AK Parti Tarsus ilçe yöneticileri, meslek odası başkanları, sivil toplum kuruluşları, Belediye Meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart'ta Tarsus'ta yepyeni bir dönem başlayacağını belirten Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı MHP'li Mahmut Tat, Tarsus'u sevmek, yaşadığın toprakları sevmekle başlar. Biz Cumhur ittifakı olarak Tarsus'umuzu geleceğe taşıyacak, halkın refah düzeyini yükseltecek, yaşam kalitesini arttıracak birbirinden değerli projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Tarsus'un binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir kent olduğunu ve bu kadim kent ile bu kentin güzel insanlarına hizmetlerin en iyisini yapacaklarının sözünü veren Mahmut Tat, "Sağlıklı insanlar sağlıklı kentlerde yaşarlar. 1994 yılında Tarsus Belediyesinde teknik anlamda görev aldığım dönemde Tarsus'umuzu sağlıklı kent yapabilmek adına alt yapısını hallettik. Şimdi de ilk işimiz halkımızın sağlıklı bir kentte yaşayabilecekleri çağın gerektirdiği her türlü çağdaş hizmetleri tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Tat, "Tarsus, tarım, Tarsus Turizm, Tarsus Sanayi Kenti, Tarsus'a Sağlıklı, huzurlu, çevre dostu bir kent haline getirebilmek adında başta sağlıklı yapılarla kentsel dönüşümü, yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Ucuz ve sağlam konutlar üreteceğiz. Tarsus'u yüzyılın çağdaş kenti yapacağız. 'Çalışan Tarsus, Türkiye'ye yeter' mottosuyla Tarsus'umuzu Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kenti yapacağız. Çukurova'nın en geniş arazilerinin bulunduğu Tarsus'un tarihteki konumuna, tarihi miraslarımıza, kültür miraslarımıza sahip çıkacağız. Tarsus'u İnanç ve Kültür Merkezi haline getireceğiz. Dahası Tarsus'u denizle buluşturacağız. Projelerimiz hazır. Tarsus'a hayatın her alanında kalkınmasına olanak sağlayacak tüm projelerimizle geliyoruz" diyerek, "Birliğin gücüyle ayıramadan, ayrıştırmadan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak oluşturduğumuz güç birliği ile 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerden zaferle çıkacağız" şeklinde konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Serdar Soydan, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ve Tarsus ilçe Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım yaptıkları konuşmalarda görsellerle hazırlanan projelerin hayata geçirilmesiyle Tarsus'un çekim merkezi haline geleceğini söylediler.

Proje tanıtımının ardından Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis üyeleri tek tek tanıtılarak, toplu fotoğraf çekildi.