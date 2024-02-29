Dışişleri: İsrail Nabulsi’de insanlığa karşı suçlarına yenisini eklemiştir

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail'in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

"İSRAİL HÜKÜMETİ VİCDAN SAHİBİ DEĞİL"

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.

İSRAİL YARDIM KONVOYLARINI VURDU: 112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 112 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin yaralandığını bildirdi.