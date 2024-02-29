En düşük maaş 30 bin lira oldu

Zonguldak Belediyesi'nde çalışan ve Belediye İş Sendikası'na bağlı işçiler ek zam sevinci yaşadı. Yeni zamma göre en düşük işçi maaşı 30 bin TL oldu. Belediye işçileri Belediye binası önünde Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a teşekkür ederek sevgi gösterisinde bulundu. Zonguldak Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan son protokolden sonra enflasyon oranlarının açıklanması ile işçiler, geçtiğimiz haftalarda ek zam talebinde bulundu. Son görüşmelerin ardından Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, işçilere ek zam verdi. Ek zam protokolü kapsamında en düşük işçi maaşı 24 bin 500 liradan 30 bin liraya yükseldi.Protokolün imzalandığı bugünde işçiler sabahın erken saatlerinde Zonguldak Belediyesi önünde toplandı. Günlük yevmiyeleri 1125 TL olan işçiler, Başkan Alan'ın müjdeli haberiyle büyük sevinç yaşadı. Sabah belediye önünde içeri hitap eden Zonguldak Belediye başkanı ve Cumhur ittifakı belediye başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, "Beraber çok şey değiştirdik. Herkesin hakkı var. Ailenizin hakkı var. Emeğiniz var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şehrim adına ve başkanlık adına minnetle anıyoruz" dedi. Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da imzalanan sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını dileyerek, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve yönetimine teşekkür etti.