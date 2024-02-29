Gaziantep’te İYİ Parti’den AK Parti’ye katılım

İYİ Parti Gaziantep il yönetiminden istifa eden içlerinde Kurucu Başkan Vekili, İl Sekreteri, Genel Merkez delegesinin de bulunduğu 150 kişi tören ile AK Parti'ye katıldı. Törende yaptığı konuşmada, rekor bir oy oranı ile 31 Mart'ta zafere erişeceklerine inandıklarını söyleyen AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen yeni üyeler ise, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Murat Çetin ve İlçe Başkanımız Mehmet Tiryaki, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük ayrıca AK Parti Şahinbey Teşkilatının saha çalışmalarından etkilendik bunun üzerine hep birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık" diye konuştu.

31 Mart seçimleri için dur durak bilmeden ilçe ilçe, mahalle mahalle kapı kapı gezerek çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep teşkilatı, üye sayısını artırmaya devam ediyor.