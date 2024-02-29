Genç: Uzungöl’de trafik ve park sorununu çözeceğiz

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Çaykara'nın Arpaözü, Derindere, Çayıroba, Demir Kapı mahalle sakinleriyle buluştu.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tekrar ayağa kalktığına vurgu yapan Başkan Genç, "AK Partimizin kuruluşundan itibaren Trabzon'da yaptığımız seçimlerde Cumhurbaşkanımız sayesinde mahcup olmadık. Aynı şekilde Çaykara'mızda da Hanefi Başkanımızla birlikte hizmet ettik. Çaykaramız her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünde yer aldı. Türk milletini yeniden ayağa kaldıran, hem inancımızın hem inancımızın bize yüklediği sorumluluğu bihakkın yerine getirmek için gece gündüz demeden yol yürüyen bir liderin peşindeyiz. O da Türk milletini yeniden ayağa kaldırmış, hem de yüzü gözü bizde olan ve bütün dünyanın bizden beklentilerini karşılamak adına bir yürüyüşe çıkmış. Biz de onun peşinde yol arkadaşı olduk. Biz üzerinde bir sorumluluk olan ülkeyiz. Cenabı Allah'ın İslâm'ın bayraktarlığını yüklediği bir ülkeyiz, üzerimizde bir sorumluluk var bizim. O nedenle çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." diye konuştu.

"ÖNCE ÇAYKARA, SONRA ANKARA"

Çaykara'nın yetiştirdiği insan gücüyle Türkiye'ye çok önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Genç, "Vatandaşlarımızın daha güzel, daha mamur ve daha yaşanabilir şehirlerde yaşamasını temin etmek, temel hizmetleri yapmak hem de ülkemizin bu yolculuğuna katkı sağlamakla görevliyiz, sorumluyuz. Çaykaramız her zaman bu yürüyüşün arkasında dimdik, kararlı bir şekilde durmuştur. Çaykaramız özellikli bir ilçemizdir. Ülkemizin hafızasına, kurumlarına, kuruluşlarına da başta Trabzon olmak üzere ülke sathında yetiştirdiği insan gücüyle katkı veren bir ilçemizdir. O nedenle Trabzon için önemlidir ama Türkiye için de önemlidir Çaykara. Bugün Ankara'ya gittiğimizde bürokraside, mülki irade de çok sayıda Çaykaralı görmek bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Sözüm, Trabzon siyasetinde "önce Çaykara, sonra Ankara." ifadelerini kullandı.

"YEŞİL YOL PROJESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Başkan Genç, "Uzungöl'den yukarı olan mahallelerimizde yol işi daha çetrefilli. Ben, Maçkalıyım. Bizim köyümüz de yüksektir. O nedenle bu yol konularını bilerek konuşuyorum. Murat Zorluoğlu Başkanımızın başlattığı bütün çalışmaları aynı anlayışla büyükşehir başkanı olarak yapmaya devam edeceğim. Onlar kesintiye uğramayacak. Güzel yaylalarımızı birbirine bağlayan Yeşil Yol projemizi de takip edeceğiz. Bu hizmetleri yapacak gücümüz var. Arkamızda bu hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İki tane kıymetli bakanımız var. Enerji Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımız. Çaykara'da da doğalgaz işi var, Uzun Sokak'ın cephe sağlıklaştırma işi var. Bütün bunları yapacak gücümüz var."

"UZUNGÖL'DE TRAFİK, ULAŞIM VE PARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Uzungöl'de trafik ve park sorununu çözmek için harekete geçeceğini belirten Başkan Genç, "Biz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi kardeşimizle el ele verip, hem Çaykaramızda hem de Uzungöl'ümüzde hizmetlerimize devam edeceğiz. Uzungöl için misafirler cennetten bir köşe tanımlamasını yapıyor. Arap turistlerle iyi anlaşmak için Arapça öğreniyorum. Onları iyi bir şekilde misafir edeceğiz, iyi ağırlayacağız ve ekonomimize katkı sunacağız. Bizde cennetten bir köşe olan Uzungöl'de trafik, ulaşım ve park sorununu çözmek için harekete geçeceğiz. Pazar yeri ve atık su konusunda adımlar atacağız. Çaykara'nın farkı budur" şeklinde konuştu.