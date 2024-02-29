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Giriş Tarihi: 1.3.2024 04:24 Son Güncelleme: 1.3.2024 04:25

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

DHA
Karar Resmi Gazete’de! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

'SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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Karar Resmi Gazete'de! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
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