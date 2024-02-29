Kılıçdaroğlu’nun ’1 Nisan’ çıkışı ne anlama geliyor? Özgür Özel’den CHP il başkanlarına ’Dini konulara girmeyin!’ talimatı!

KILIÇDAROĞLU'NUN İZİNDEN GİDİYOR

Yine Kılıçdaroğlu döneminde de özellikle milletvekillerine ve il başkanlarına da bu yönde talimatlar gidiyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. Dini konularda ve toplumun hassasiyet gösterdiği konularla ilgili çok da fazla yorum yapmamaları konusunda kendilerine tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIĞI

Bir yandan da 1 Nisan da önemli. Sembolik önemi de var. Yerel seçim sonrasında CHP için belki de en çok önem arz eden gün 1 Nisan. Yerel seçimin sonlanmasıyla birlikte özellikle parti içi muhalefetin olası bir seçim yenilgisi ile birlikte düğmeye basacağı ve olağanüstü kurultay için imza toplayacağı ifade ediliyor. Partide bu yönde bir hazırlık olduğunu kesin olarak biliyoruz.

ÖZEL PARTİ İÇİ MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Yerel seçim sonuçları önemli. Eğer önceki seçimlerde yani 2019 seçimlerinde alınan başarının gerisinde kalırsa CHP'nin mevcut yönetimi yani 11 büyükşehir belediyesinden birkaçı kaybedilirse CHP'de olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu çalışmaları perde arkasında yapılan görüşmeleri bildiği için iki gün üst üste hazımsızlık diyerek parti içi muhalefeti hedef almıştı.