Milletimiz alicengiz oyunlarını görüyor

MÜJDELER SAY SAY BİTMEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da mitingde önemli mesajlar verdi:Kütahya'ya geçtiğimiz mayıstaki seçim sonuçları için teşekkür borcumuz var. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 68, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 70 oranındaki destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi sizden yerel seçimler için destek bekliyorum. Hanımlar çok iyi çalışırsa bu iş olur. Biz kadının iradesinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk tanımıyoruz. Beyler, sizlerin de onlardan aşağı kalmamanız lazım.Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla yarışa girdik. Şehrimiz için en iyi şekilde neticelenmesini diliyorum. Her Kütahyalı vatandaşımızın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizin güvenliğine, istikrarına göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz.Muhalefetin şehirlerimizin belli bir kısmında yaptığı kirli ittifakları görüyorsunuz. Listeler geç veriliyor, aday isimleri değişiyor. Sahnelenen alicengiz oyunlarını milletimiz çok iyi görüyor. 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız. Bayramı sadece ramazanın değil milli iradenin de bayramına dönüştürmeliyiz.Bu millet tarihine, kültürüne, inancına saldırarak, sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek hükümette ve belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız? Bunu yapacağınıza ben inanıyorum. Şu anda emniyetten resmi rakamlar geldi. Aldığım rakamlar 35 bin. Sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da böyle bir sıkıntımız yok.İnsanları karamsarlık bataklığına sürüklemek isteyenlerin tek derdi buradan bir kaos çıkartıp ülkeyi kendilerine mecbur etmek. Kendi partilerini öyle yönetiyor olabilirler ama bu millet kendi geleceği konusunda onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez. Onlar sadece istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Onların ne ülke ne millet umurlarında.Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 10 bin lira eklemek demek, 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demek. 2024'te ülkemizde tek çivi çakmasak bu gideri karşılamaya yetmiyor. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istedikleri gibi atıp tutabilirler. Biz attığımız her adımı en ince detayına kadar hesap etmek ve bu hesabı 85 milyona vermekle mükellefiz.Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Milletimizden biraz sabır istiyoruz. Yarınlarımız bugünlerimizden daha iyi olacak. Seyyanen zam adaletsizlik yarattı. Hayat pahalılığını en çok emeklilerimiz hissediyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız. En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira elbette yeterli değil. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Gönlümüz emekililer için daha iyi şartlar istiyor. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye çıkaracağız.yılda Kütahya'ya 101 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kütahya'ya yakışan bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladık. 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi'nin inşasında sona geldik. 800 yataklı bir eğitim araştırma hastanesini de gündeme alabiliriz. Çavdarhisar- Abide, Dursunbey-Tavşanlı, Hisarcık-Gediz yollarını önümüzdeki sene tamamlayacağız. Bu yıl içinde Eskigediz ve Seyitömer'e, 2026 yılında ise Altıntaş ve Domaniç'e doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Kütahya'da doğalgaz olmayan ilçe ve belde kalmayacak. Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hayata geçtiğinde duraklarından biri de Kütahya olacakErdoğan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: Adil ve kalıcı bir barış için diplomasiye şans verilmesi gerek. BM ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Zelenski'nin 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.ANKARA