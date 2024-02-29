Sezer: Hep birlikte, güçlü bir gelecek için yola çıkalım

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde AK Parti'den Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı olan İbrahim Sezer, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan adayı Sezer, Ereğli Şoförler Odasını ziyaret ederek, onların sorunlarını dileyerek çözüm önerilerini paylaşırken yaptığı konuşmada, "Şehrimizin ulaşım sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizi ağırlayan Şoförler Odamıza, nezaketleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı İbrahim Sezer, Erdemir Caddesinde tanıştığı, geleceğin teminatı sevgili gençler ile gerçek belediyeciliği konuşurken, şehrimizin sosyal ve eğlence alanlarının yıllar geçtikçe yetersiz kaldığını söylediler.

Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Sezer Potbaşı, Köseler ve Kışla mahalle sakinlerini ekibiyle birlikte ziyaret ettik mahallenin eksiklerini ve sorunlarını dinleyerek konuşmasında, "Sizlerin desteğiyle Belediye Başkanı olduğumda, mahallelerinizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edeceğim. Birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için el ele, omuz omuza verip çalışacağız. Her bir köşesinde ayrı bir güzellik barındıran mahallelerinizi daha da yaşanabilir kılmak için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu.