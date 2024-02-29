YSK bağımsız aday Kemal Doyuran ile ilgili kararını verdi

CHP Genel Merkezi 29 Ocak'taki PM toplantısında Dikili'de mevcut başkan Adil Kırgöz'ün adaylığını onayladı. Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi ilçede tepkileri de beraberinde getirdi. Özgür Özel'in babam gibi dediği Komünist Osman lakaplı Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven Özel'i eleştirip partiden istifa ettiğini duyurdu.

CHP İLÇE BAŞKANI İTİRAZ ETTİ

CHP'den Belediye Başkan aday adayı başvurusu yapan Kemal Doyuran da yaşanan şok gelişme sonrası bağımsız olarak belediye başkan adayı oldu. Dikilili vatandaşların Doyuran'a gösterdiği ilgi başta Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz olmak üzere CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı'yı rahatsız etti. İlçe Başkanı Kırlı Doyuran'ın belediye başkan aday adaylığı başvurusunu zamanında çekmeyip CHP'den de istifa etmediğini öne sürüp Doyuran'ın adaylığına itiraz etti. İlçe seçim kurulu Kırlı'nın başvurusunu oy birliği ile ret etti.

YSK İL SEÇİM KURULUNUN KARARINI BOZDU

İlçe seçim kurulundan istediği sonucu çıkartamayan Kırlı bu sefer itirazını İl Seçim kuruluna taşıdı. Kırlı'nın başvurusunu değerlendiren İl seçim kurulu Doyuran'ın adaylığını düşürdü.

Yaşanan şok gelişme sonrası açıklama yapan Bağımsız Aday Doktor Kemal Doyuran, "Benden bu kadar korkmayın. YSK'ya başvurup hakkımız olan adaylığı geri alacağım" diyerek Adil Kırgöz'e meydan okudu. Ardından da Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Doyuran'ın itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Doyuran'ın adaylığını düşüren il seçim kurulu kararını bozdu. YSK'nın İl seçim kurulunun kararını bozması siyaset kulislerinde 'Adil Kırgöz ile Emre Kırlı'nın hevesleri kursaklarında kaldı' yorumlarına neden oldu.