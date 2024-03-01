Başkan Adayı Uluçay, ‘Kamyon Garajı’ projesi Afyon’a yakışacak

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'ın lojistik anlamda stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Kamyon Garajı projesinin, şehirdeki ticari ve lojistik faaliyetleri destekleyerek, taşımacılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Uluçay şu ifadelere yer verdi, "Kamyon Garajı projesiyle, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tır sürücülerine modern bir dinlenme ve bakım alanı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu garajda teknik destek ve bakım hizmetleri de sunarak, taşımacılık sektörü çalışanlarının işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlayacağız" dedi.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Belediye Başkan Adayı Uluçay, "Afyonkarahisar'ımızın lojistik potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak ve şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kamyon garajı projemizi hayata geçireceğiz. Yeni kamyon ve tır garajımız içerisinde sosyal tesis binası, akaryakıt istasyonu, yaklaşık 80 araçlık tır ve kamyon park alanı yapacağız. Aynı zamanda içerisinde yeme içme alanları, market, ibadethane, tuvalet, şarj istasyonu ve yıkama ünitesi de yer alacak. Projemiz, şehrimizin ekonomisine de olumlu etkiler sağlayacak. Aynı zamanda işletmelerimizin lojistik süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlamış olacağız" diye konuştu.