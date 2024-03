Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: ABB otobüslerinin tamirini yapamıyor

"10 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ İÇİN EV YAPACAĞIZ"

Gençlere yönelik projelerini de anlatan Altınok, gençlerin geleceğe hazırlanabilmeleri için her türlü destekleri vereceklerini ifade etti. Altınok, "Sizlere her türlü imkânı vereceğiz. Her alanda gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Yıllardır üniversitelerimize destek oluyoruz, yine olacağız. Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüsler alacağız. Kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Duraklar arasındaki ringleri artıracağız. 18 yaş üzeri ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Tabii halk otobüslerimiz, minibüs esnafımız var. Onları da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında da destekleyeceğiz." sözlerini kullandı.