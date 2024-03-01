Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: ABB otobüslerinin tamirini yapamıyor

Atakule AK Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Altınok, burada yaptığı konuşmada Atakule ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin mimarının Ragıp Buluç'u anarak vefatının üzerinden yıl geçtiğini ifade etti. Buluç'a rahmet dileyen Altınok, "Atakule'nin proje mühendisi Ragıp Buluç, Atatürk Cumhuriyet Kulesinin de mühendisi yine Ragıp Buluç. Bir yıl oldu, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Atakule'nin rakımı Atatürk Cumhuriyet Kulemizden yüksek. Atakule 107 metre, Atatürk Cumhuriyet Kulemizin yüksekliği 197 metre. İnşallah bir aksilik olmazsa Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 18 Mart'ta Ankara'mıza ve Türkiye'mize kazandırmış olacağız" diye konuştu.
"10 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ İÇİN EV YAPACAĞIZ"
Gençlere yönelik projelerini de anlatan Altınok, gençlerin geleceğe hazırlanabilmeleri için her türlü destekleri vereceklerini ifade etti. Altınok, "Sizlere her türlü imkânı vereceğiz. Her alanda gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Yıllardır üniversitelerimize destek oluyoruz, yine olacağız. Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüsler alacağız. Kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Duraklar arasındaki ringleri artıracağız. 18 yaş üzeri ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Tabii halk otobüslerimiz, minibüs esnafımız var. Onları da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız inşallah. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında da destekleyeceğiz." sözlerini kullandı.
"GÜÇLÜ DEVLET MÜREFFEH MİLLET"
Gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunan Altınok, hedefleri ve ümitleri yüksek tutmanın gerekliliğine dikkat çekerek, "Sevgili gençler, umudunuz, ümidiniz, ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. İnanırsanız, başarırsınız. Başaranlar inananlardır çünkü. Size güzel bir Türkiye bırakılacak, buna inanın. Biraz önce söyledim. Teknolojiye sahip değilseniz, savunma sanayinde güçlü değilsinizdir. Ne geleceğinize güvenle bakabilirsiniz ne de güçlü bir devlet müreffeh bir millet olabilirsiniz. Artık otur denince oturan, kalk denince kalkan bir Türkiye yok.
Milli menfaatlerini şahince savunan bir Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var. Kaan ve Kızıl Elma uçağımız var. Bunlar bölgemizde ve dünyada çok şeyi değiştirecek. Savunma sanayinde güçlüyseniz ekonomik olarak güçlü olursunuz. Savunma sanayinde güçlüyseniz geleceğinize güvenle bakabilirsiniz. Türkiye şu an bunu yapıyor. Geçmişte tank üretmeyi bırakın, tankımızı İsrail'e tamir ettiriyorduk. Ama bugün İHA'larımız, SİHA'larımız dünyada ilk üçte. Sınır ötesi operasyonlarda uçağımızın burnunu çıkaramıyorduk. Ama bugün Türkiye birçok operasyon yapıyor."
SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM GELECEK
Altınok, gazetecilerin Yavaş'ın "Suya yüzde 50 indirim vaadinizle ilgili, 'Yasal olarak yapamayacakları şeyi iddia ediyorlar' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine: "Aday olduğu dönemki Ahmet Hakan ile olan programına bir bakın. Ne diyor orada? 'Suyu ücretsiz vereceğim' diyor. Kendisi söylüyor. Ahmet Hakan soruyor 'Nasıl?' diyor. Ücretsiz vereceğim diyor. Diyor ki 'atık sudan yüz 50'sini alacağım.' Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor. Su olmazsa olmazdır. Su üretimdir. Su hayvancılıktır. Su tarımdır. Su medeniyettir. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra Ankara'da yüzde 50 indireceğiz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.