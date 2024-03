Cumhur ittifakı adayı Hamza Dağ tarım projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, tarım sektörüne ilişkin projelerini Bergama Ilıca Tesisleri'nde düzenlenen lansmanla tanıttı. Sözlerine Nazım Hikmet'in 'Toprak emek ister, emek veren herkesin yüzü gibi güler. Yaşamak, umut etmek ve sevmek gibi, üretmek de güzel şey be kardeşim. Hele toprağın dilinden anlarsan, hele toprağa sevda katarsan, yaşamak ne güzel şey be kardeşim" sözleri ile başlayan Dağ, İzmir'in her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanın da da eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. 'Eşsiz İzmir' sloganı ile yola çıktıklarını aktaran Dağ, 'Tarımıyla, Üretimiyle Eşsiz İzmir' vizyonu çerçevesinde ortaya koyacakları 5 ana başlıkta topladıklarını anlattı. Dağ, "Bunlar; İzmir makine parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri, Büyükşehir Tarım ve Hayvancılık Tesisleri, İzmir'in Eşsiz Köyleri ve İzmir'in Eşsiz köylerine kapsamlı desteklerimiz şeklindedir" diye konuştu.

İZMİR MAKİNA PARKLARI

Tarımın medeniyetin temelini oluşturduğunu, toprağın işlenmesi ve ekilip biçilmesinin tarihten miras kalan eşsiz hazinelerden biri olduğuna dikkat çeken Dağ, "İzmir makine parkları projemiz ile meşakkatli süreçte çiftçilerimizin yükünü hafifleneceğiz, üretim süreçlerini kolaylaştıracağız. İzmir makine parklarında çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçları her daim kendilerinin hizmetine sunulacak. Kooperatif ve birliklerimizin yapmış olduğu üretimlerle ilgili de makine ve ekipman desteklerimizi vereceğiz. İlaçlama, sulama ve gübreleme gibi işlemler artık robotik teknoloji ve drone filosu ile gerçekleştirilecek. Ziraat odalarımıza, taş toplama, katı gübre dağıtma, kompost karıştırma, yem ezme, balya ve silaç paketleme makineleri alarak üreticimizin hizmetine sunacağız. Parklarda bulunan araç ve ekipmanlar, ekonomik fiyatlarla ve ihtiyaç duyulan süre boyunca kiralanabilecek. Bu uygulama, üreticilerimizin iş gücü ve ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak, üretim kapasitelerini arttırmalarını sağlayacak" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIKTA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Çiftçilerin yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacaklarının altını çizen Dağ, "Küçük işletmelerimiz ve üreticilerimiz için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hala getireceğiz. Tarım politikaları çerçevesinde yer altı su kaynaklarımızı merkeze alarak hareket edeceğiz. Üreticimize yem bitkisi üretimleri için yüzde 50'si bizden kampanyası çerçevesinde tohum desteği vereceğiz. Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Zeytin, kestane gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz. Tüm sosyal marketlerimizin rafları kendi ürettiğimiz ürünlerle dolacak" diye konuştu.

BAKIRÇAY'IN MARKA DEĞERİ ARTACAK

Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını da aktaran Dağ, "Bakırçay'ın zeytinyağını markalaştıracağız, sadece Türkiye'de değil dünyada en çok bilinen markalardan biri haline getireceğiz. Bergama Tulum Peyniri'nin ve İzmir Tulum Peyniri'nin marka değerinin arttırılması hususunda öncülük yapacağız. Bu markaları, Türkiye'de bilinir hale getireceğiz. Bunların yanı sıra, kurutma tesislerimizi çoğaltacağız. Böylelikle meyve ve sebzelerimizin modern kurutma tesislerinde kurutulup paketlenmesi yoluyla üreticimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacağız. Bölgemize modern bir 'Hayvan Pazarı' kazandıracağız. Küçük işletme ve üreticilerimiz için "Hayvan Çadırı" ve yem depolama için branda desteği sağlayacağız. Üreticimize arılı kovan ve ekipman desteklerimiz olacak. Kooperatiflerimiz ve birliklerimiz ile sözleşmeli üretim yapacak, alım garantisi vereceğiz. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Sütün toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarda kooperatifler ve birlikler üzerinden üreticimize her türlü desteği vereceğiz. Süt toplama merkezleri kurup, soğuk süt depolama tesislerinin sayısını artıracağız. Böylelikle sütün işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini daha sistemli ve verimli hale getireceğiz. Küçük işletmelerimizin ve üreticilerimizin buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi için gebe hayvanların doğum öncesi aşılanmasını sağlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak tüm aşılamaların el emeği ücretini karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Dağ, TÜRKVET sisteminde kaydı olan hayvancılık işletmelerinin su tarifelerinde özel indirimler yapacaklarının da altını çizerek, "Hayvan içme suyu tesisleri yapacağız. Membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göletleri oluşturacağız. İhtiyaç olan bölgelerimizde beton ve saç sıvatlar yapacağız. Meralarımızın ıslah edilmesini sağlayacağız. Böylelikle üreticilerimizin maliyetlerini düşürmüş olacağız" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR TARIM VE HAYVANCILIK TESİSLERİ

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversitelerle birlikte 'Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı' kuracaklarını aktaran Dağ, "Teknoparkımızda tarım ve hayvancığa yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilecek. Tarım gelişecek, İzmir gelişecek ve inanıyoruz ki, Eşsiz İzmir'imiz ülkemize ilham olacak. Tarım alanında kuracağımız organize sanayilerle belli başlı ürünlerde şehrimizi merkez haline getireceğiz. Kozak Fıstık Araştırma ve Rehabilitasyon Enstitüsü'nü Bergama'mıza kazandıracağız. Kozak çam fıstığının veriminin arttırılması konusunda uzun yıllardır bir çok çalışma yapıldı. Bu noktada çalışmaları hızlandıracak, ivedilikle inceleyecek ve bu çalışmalara öncülük edeceğiz. Gıda ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini Bergama'mıza kazandıracağız. Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi'ni hızlıca tamamlayacağız. Bitkisel üretimin ve bunlara dayalı sanayinin; desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bu alanda ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile uygun ve kaliteli üretimin önünü açacağız. Bölgemizde tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesiyle rekabet edilebilirliğimizi arttıracağız. Burada 40 farklı sektörden en az 2 bin işçinin istihdamını sağlayacağız. Dikili'de de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgemizi hızlıca hayata geçireceğiz. Bu bölgede 3 bin 500 kişiye istihdam imkanı sunacağız. Burası tek alanda kurulacak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak faaliyet gösterecek ve Avrupa'nın en büyük sera projesi olacaktır" dedi.

TEMATİK KÖY PROJELERİ VE FESTİVALLER

İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçirip, tarım festivalleri düzenleyeceklerini söyleyen Dağ, "Kınık'tan Urla'ya, Bayındır'dan Menemen'e kadar bir dizi festival ve tematik köy projesi ile İzmir'in tarım zenginliğini tüm dünyaya tanıtacağız. Hasat Festivali'nden Çilek Festivali'ne, Çömlek Festivali'nden Bergama Kermesi'ne kadar hali hazırda gerçekleştirilen bu güzel festivallerimizi daha da büyütecek, genişleteceğiz. Kırsal bölgelerimizde kuracağımız soğuk hava depolarımız, İzmir'in bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün, hasat sonrası tazeliğini korumasını sağlayacak. Soğuk hava depolarımız sayesinde, mevsimsel dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat oynaklıklarını minimize edeceğiz, ürünlerinizi daha geniş pazarlara sunma imkanını elde yakalayacağız. Yol üstü tarım pazarları projemizi hayata geçireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ürünlerinizin marka değerini daha fazla arttırmak, daha uzun süre taze kalmasını sağlamak ve lojistik maliyetlerini düşürmek için modern paketleme tesisleri kuracağız. Kadın kooperatiflerimizin ürünlerini işleyip, depolayacak tesislerimizi özellikle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İZMİR'İN EŞSİZ KÖYLERİ

İzmir'in merkeze uzak ilçe ve köylerine gerçekleşen toplu taşıma sefer sayılarını düzenleyip arttıracaklarına dikkat çeken Dağ, "Aynı zamanda mahallelerimizdeki otobüs duraklarını modernize edeceğiz. Köylerimizin güvenliğini üst seviyeye çıkarmak adına MOBESE güvenlik kameraları sistemini hayata geçireceğiz. Mahallelerimizin giriş ve çıkışları başta olmak üzere, kamusal alanlarda kurulacak bu kameralarla, mahalle (Köy) sakinlerimizin huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlayacağız. Bu sistemle, mahallerimize yönelik her türlü güvenlik tehdidini anında tespit edip, müdahale etmemizi artırırken, mahallelerimizin modern ve güvenli yaşam alanları olmasını garanti altına alacağız. Mahallelerimizde yaşayanların bir araya gelip etkinlikler düzenleyebileceği köy konaklarını, ilçe belediyelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlıklı bir ortamda yaşaması için ilaçlama çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Sağlığımıza zarar veren sinek, haşere, kene gibi zararlı organizmaları kontrol altında tutacak, bunlardan bulaşabilecek salgın hastalıkları engelleyeceğiz. Mahallelerimize, ilçe belediyelerimiz ile birlikte çocuk parkları yapacağız. Kırsal bölgelerimizden merkeze ve diğer illerimize, bunun yanında merkezden kırsal bölgelerimize kültür sanat turları düzenleyeceğiz" dedi.

İZMİR'İN EŞSİZ KÖYLERİNE KAPSAMLI DESTEKLERİMİZ

Merkezde ne varsa mahallelerde de her şeyin olacağını aktaran Dağ, "Köylerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü adımı atacağız. Hizmetlerimizi geciktirmeyeceğiz. Bizler büyükşehir belediye bürokratlarımız ve ilgili kamu kurumlarının müdürleri ile birlikte ilçelerimize ve mahallelerimize sık sık geleceğiz. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceğiz. Mahalle bağlantı ve arazi yollarımıza 5 yılda 25 milyon metrekare bakım ve onarımı sağlayacağız. Buradaki yollarımızın bakım ve onarımını ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde takip edeceğiz. Ayırt etmeksizin 30 ilçe belediye başkanımızla beraber her ay düzenli toplantı gerçekleştireceğim ve tüm bu konuları masaya yatıracağız. Kırsaldaki üretim yollarımızın yani tarla içi yolların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Şehir içi yollarımızı nasıl önemsiyorsak üretim yollarımızı o denli gündemimize alacağız. Üreticilerimiz ve köylülerimiz için büyük önem arz eden bu yollarımızı hiçbir zaman gündemimizden çıkarmayacağız. Kırsal ilçelerimizde özel aile mezarlıkları için alınan afaki ücretleri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

SU ABONELİK FİYATLARI

Su abonelik fiyatlarının yüksek olduğunu ve şuan kırsaldaki ilçelerden 25 bin lira gibi bir bedel alındığını ifade eden Dağ, "Burada hızlıca indirime gideceğiz. Yüzde 50 indirimi ilk abonelik fiyatlarında da uygulayacağız. İlk abonelik fiyatı kırsaldaki su tarifesi gibi uygun olacak. İhtiyaç olan mahallelerdeki altyapıyı yenileyeceğiz. Örneğin; Kınık Poyracık ve Yayakent'te İZSU altyapısı 40-50 yıllık. Benzer şekilde kanalizasyon alt yapısı da çok eski. Buradan kaynaklanan problemler özellikle yaz aylarında herkesçe malum. Hızlıca buradaki altyapıyı yenileceğiz. Kınık, Poyracık ve Yayakent'te kanalizasyon sisteminin eksikliği ve sorunları nedeniyle oluşan kokunun giderilmesi amacıyla gerekli arıtma tesisi hızlıca hayata geçireceğiz. Sulama birliklerimizin ve kooperatiflerimizin en büyük giderini enerji oluşturmaktadır. Bu birliklerimizin ve kooperatiflerimizin kuracağı GES projelerini destekleyeceğiz. Bu sayede üreticilerin daha ucuz suya ulaşmalarını sağlayacağız. Yağmur baskınlarında tarım alanlarımız zarar görüyor ve üreticimiz ciddi anlamda kayba uğruyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte dere ıslahlarının yapılıp, düzenli takip edilmesi konusunda oluşabilecek afetlerin etkisinin azaltılabilmesi için büyük bir gayret göstereceğiz. DSİ ile birlikte modern sulama sistemlerine geçiş yapacağız. Tarla sulama suyu projelerini ihtiyaç olan bölgelerde hayata geçireceğiz. Damla sulama için hortum ve ekipman desteklerinde bulunacağız. Jeotermal kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarıp, bu alanlarda tarıma dayalı ihtisas organizeler kurulmasına öncülük edeceğiz. Organize seracılık bölgelerimizin sayısının artmasını sağlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın toprak analizi hakkında yaptığı çalışmalara ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda üreticilerimize destek vereceğiz. Tarımsal ve hayvan sulama göletlerine ihtiyaç olan bölgelerde yatırımlarımızı devreye alacağız. Sulama birliklerimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak yaz aylarında yaşanabilecek susuzluk sıkıntılarının önüne geçeceğiz. Sulama kanallarımızın bakım ve temizliklerini düzenli olarak yapacağız. Böylece açık kanallardaki kayıp ve kaçakların önüne geçeceğiz. Su israfımızı minimuma indireceğiz. Yine aynı şekilde ihtiyaç olan bölgelerimize rampa ve kantar sistemlerini kuracağız" diye konuştu.

MOBİL DİŞ VE GÖZ SAĞLIĞI TIRI

'Hizmeti ayağınıza getiriyoruz' mottosuyla yola çıktıklarını belirten Dağ, "Mobil Diş Sağlığı Tırı mahalle mahalle dolaşacak, vatandaşlarımıza yerinde ücretsiz diş sağlığı hizmeti sunacağız. Diş sağlığının genel sağlık için önemi büyük; bu sebeple, mobil tırımız en modern ekipmanlarla donatılacak ve mahallelerimizin en uzak noktalarına kadar ulaştıracağız. Mobil Göz Sağlığı Tırımız, vatandaşlarımıza ücretsiz göz muayenesi ve gerekli tedavi hizmetlerini sunacak. Uzak ilçelerimizden şehir merkezindeki büyük hastanelere düzenli seferler ile hemşerilerimizin rahatça hastane hizmetlerine erişimini sağlayacağız" dedi.

İNTERNET ALT YAPISI VE SINAVA HAZIRLIK ONLİNE ETÜT DESTEĞİ

Eğitimin, bölgesel kalkınmanın temel taşlarından biri olduğuna inandıklarına değinen Dağ, "Mahallelerimizin internet altyapılarının geliştirilmesi noktasında öncü olacağız. Buralarda yaşayan gençlerimiz için sınava hazırlık online etüt desteği sunacağız. Bu destekle, gençlerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını ve başarılarını artırmalarını hedefliyoruz. Bu destek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek ve öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almasına yardımcı olacağız. Hamza Dağ, İzmir'in yalnızca merkezi noktalarında zaman geçirerek bu şehrin güzel insanlarına vekalet etmemiştir. Dağlarına tırmanmış, mahallerinde (köylerinde) yürümüş, çeşmelerinden suyunu içmiş, tarlalarından meyvesini-sebzesini yemiştir. Biz, İzmir'e "Eşsiz İzmir" derken bir "gerçekten" yola çıktık; İzmir'in gönlümüzdeki yerinden. İzmir'imizi bu seviyeye ulaştıracak irade, yine bizleriz" dedi. Konuşmasının ardından Dağ'a Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan adayı, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, meşhur Bergama Halısı hediye edildi.

-40 sektörden en az 2 bin işçiye istihdam sağlayacak Kınık tarıma dayalı ihtisas bitkisel üretim,

-Gıda ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi,

-3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Avrupa'nın en büyük sera projesi ile Dikili tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi,

-Modern ve bütüncül bir yaklaşımla bölgeye yapılacak hayvan pazarı,

-Süt toplama kooperatifleri ve birlikleri desteklenecek,

-Bölgedeki bal marka haline getirilecek,

-Bakırçay'ın zeytinyağı markalaşacak,

-Başta pamuk olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depo sayısı arttırılacak,

-Kadın kooperatiflerindeki ürünlerin işlenip depolanması için tesisler hayata geçirilecek,

-Tarla içi yolların sorunları giderilecek,

-Sulama kanallarının bakım ve temizlikleri düzenli olarak yapılacak,

-Tüm sosyal marketlerin raflarında çiftçilerin kendi ürettikleri ürünler yer alacak,

-Üretilen sebze e meyvenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile ilgili yatırımlar yapılacak,

-Tüm aşılamaların ücretleri belediye tarafından karşılanacak,

-Ziraat odalarına çiftçiler tarafından ortak kullanılacak makine ve traktör parkuru kurulacak,

-Üreticilerin daha ucuz suya ulaşmaları için GES Projeleri desteklenecek,

- Büyükşehir Belediyesi gebe hayvanların doğum öncesi ücretsiz aşılayacak,

-Kooperatif ve birliklerle birlikte sözleşmeli üretim yapılacak ve alım garantisi verilecek,

-Ziraat odaları taş toplama, katı gübre dağıtma, kopmost karıştırma, yem ezme, balya silaj paketleme makineleri alarak üreticilerin hizmetine sunulacak,