Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor

Uluslararası Antalya Diplomasi Forumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahipliği yapacak. 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanları ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Antalya Mitingi ve Antalya Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılışını da gerçekleştirilecek.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE İŞ İNSANLARI KATILIYOR

Antalya Diplomasi Forumuna devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatlarının yanı sıra iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri katılacak. Formu 600'ün üstünde basın mensubu takip edecek.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Formun gerçekleşeceği Belek Turizm Bölgesi'nde olağan üstü güvenlik önlemleri alındı. Antalya Havalimanı ve formun yapılacağı bölgede kuş uçurtulmuyor. Antalya ve Belek Turizm Merkezi arasında olağan üstü güvenlik önlemleri alandı. Güvenlik güçleri bölgeyi karadan, havadan ve denizden 24 saat teyakkuz halinde gözetliyor. Sahil Güvenlik ekipleri Akdeniz'de devriye atıyor. En küçük şüpheli duruma anında müdahale ediyor. Antalya Valiliği Uluslar arası Antalya Diplomasi Formu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanacağını belirterek vatandaşları uyardı.