Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna için müzakere çağrısı yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı, "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız" açıklaması dünya basınında yankı uyandırdı.Newsweek 'Türkiye, Ukrayna- Rusya barış müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' manşetini attı.CNN Yunanistan, haberi "Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı" başlığı ile duyurdu.Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran Independent, "Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu" başlığını attı.Al Monitor, Lavrov'un Türkiye ziyaretine dikkat çekti ve "Erdoğan, Rusya ile yeni bir Karadeniz mekanizması arayışındayken Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek" ifadesini kullandı.Katar merkezli Al Jazeera ise, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlanırken cuma günü Türkiye'ye gidecek" bilgisini verdi.