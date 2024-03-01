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Giriş Tarihi: 1.3.2024 12:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gençlere "genç kart" müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "genç kart" uygulamasının bugün itibarıyla başlatıldığını bildirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gençlere genç kart müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından gençlere genç kart uygulaması ile tiyatro, konser ve müzelerden ücretsiz yararlanma müjdesi geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada , "Bakanlığımızdan Gençlerimize müjde! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın daha önce müjdesini verdiği #GençKart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, #GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Hayırlı olsun" denildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gençlere "genç kart" müjdesi
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