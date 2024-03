Murat Kurum sanat camiası ve futbolcularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta, 'Üreten İstanbul Büyüten Türkiye' programında, futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi. Programda mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a ve İstanbul'un sorunlarına ilgisiz olduğuna, İstanbulluların da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Kurum, "Son 5 yılda İstanbul'umuzun düştüğü bu durum, birileri İstanbul'un, Beşiktaş'ın sefasını sürerken, bu şehrin sakinleri cefa çekmektedir. Her gün ulaşımda ama metrobüs duraklarında ama metro beklerken ama annelerimiz babalarımız evlerinde huzursuz bir şekilde 'Acaba deprem olur da benim evim hasar görür mü?' endişesi içerisinde yaşıyor. Bugün İstanbul'u yöneten irade, verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmemiştir. İstanbul'umuz tüm uluslararası standartlara ve araştırma sonuçlarına göre hizmetsizlikle anılmaktadır" dedi.

'MİLLETİMİZ ÇARESİZLİK İÇİNDE'

İstanbulluların şehir içi ulaşımda en büyük problemlerinden birinin taksi hizmetleri olduğunu ve mevcut İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulamadığını hatırlatan Murat Kurum, "Taksi sorununu çözememiş bir iradeden bahsediyoruz. Gittiğimiz her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm ve yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. Aracını otoparka bırakıyor ve otoparkta bir daha yer bulamam endişesiyle aracını almıyor. Yani otoparka mı sahip çıksın, arabaya mı sahip çıksın? Böyle çaresizlik içinde milletimiz. Maalesef İstanbul bugün cefa çekmektedir. İstanbul'un bu kronikleşen sorunlarına artık kimsenin tahammülü kalmadı" diye konuştu.

'İSTANBUL 31 MART'TA ÇOK NET DEĞİŞİM İSTİYOR'

Seçmenin projelerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kurum, İstanbul'un değişim ihtiyacını, "Türkiye Yüzyılı' projemizde, 10 başlık altında İstanbul'un her alanına ilişkin, sanayisi, turizmi, tarımı, sporu, deprem gerçeği, ulaşım çilesi, sosyal yardımdaki adaletsizlikler gibi İstanbul'a ilişkin hayallerimizi açıkladık. Gittiğimiz her ortamda da şunu görüyoruz: İstanbul artık 31 Mart'ta çok net bir şekilde değişim istiyor. 31 Mart'ta kendisiyle ilgilenen, şefkat gösteren bir belediyecilik anlayışı istiyor. İstanbul'da yaşayanların, İBB'den ilçe belediyesinden bu hizmetleri beklemesi en doğal hakkıdır. Bunu beklediklerini de vatandaşlarımız burada çok daha güzel şartlar içinde yaşama arzusunda" şeklinde konuştu.

'MİLLETİMİZ BİZİ NEREDE GÖRMEK İSTİYORSA ORAYA KOŞTUK'

Murat Kurum, vatandaşın zor gününde hep yanında olduğunu söyledi, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerine atıfta bulundu. "Elazığ'da deprem oldu. Ben 2 saat sonra oradaydım. Günlerce orada kaldık. Malatya'ya o depremlerde günlerce çalıştık. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa oraya koştuk. Söz verdik ve o sözleri tuttuk. İzmir depremi oldu biz yine oradaydık. 25 yıldır CHP'nin yönettiği, belediyecilik hizmetlerinin verilemediği, temizliğin dahi yapamadığı o anlayış, güzel İzmir'imizde var. Biz gittik, Bayraklı'da İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. O zaman da dediler ki 'yapamazsınız.' ama 1 yıl içinde teslim ettiğimizde, oradaki bir ablamız sokakta bana, 'Sizi tebrik ediyorum, siz söz veriyorsanız sözünüzü tutuyorsunuz. Ben CHP'liyim ve maalesef bizim partimizde böyle bir anlayış yok' dedi" diyerek hatırasını anlattı.

'DEPREMİN SADECE SİYASETİNİ YAPTILAR'

Mevcut İBB Başkanının deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki çelişkili tutumuna da gönderme yaptı Kurum, "Bir tarafta 'Bu işi siyaset üstü görelim, deprem siyaset üstü bir konudur' derken her gittikleri yerde siyaset yaptılar. Orda vefat eden kardeşlerimizin sayısı üzerinden siyaset yapıyorlar. Acaba 10 bin kişi fazla ölse mutlu mu olacaksın? Sen oradaki depremzedenin mutluluğuyla sevineceğine, acaba 3 kişi daha fazla vefat etti mi algısını elde ederek ne yapmaya çalışıyorsun, bu nasıl vicdansızlık? Onlar ağız dolusu vaatler sundular, bedava vereceğiz dediler. Milletimiz yine o boş vaatlere kanmadı, eserden, hizmetten yana tavrını net bir şekilde koydu. Orada başladığımız, ardından arkadaşlarımızın devam ettirdiği konutları 20 gün önce teslim ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk" diye konuştu.

'MAALESEF KİMİNLE YOL YÜRÜDÜYSE ONU SAF DIŞI BIRAKMAKTA ÜSTÜNE YOK'

Göreve geldiğinde sadece İstanbul'a odaklanacağını anlatan Kurum, mevcut İBB Başkanının siyaset ve yönetim anlayışını, "Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Hiçbir zaman dedikoduların içerisinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. Ablam dediği İYİ Parti Genel Başkanını bugün yolda görse yolunu değiştirir. Maalesef kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. Ama iş hizmete geldiğinde, iş esere geldiğinde orada yok. Burayı 'yarı zamanlı belediyecilik' yaparak yönetemezsiniz, arada bir belediyeye uğrayıp 'acaba belediyede bir iş var mı?' anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsiniz" ifadeleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

'115 BİN KONUT SÖZÜ VERİP SADECE 5 BİN KONUT YAPMIŞLAR'

650 bin konut vaadini yineleyen Kurum, mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm konusundaki performansını, "650 bin konutu milletimizle el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Bunu bilim söylüyor, bilim insanları söylüyor. Bilim insanları bir an önce İstanbul'un dönüşümü için gerekli iradenin ortaya koyulması gerektiğini ifade ediyor. Ama bizim bilmiş Başkan, 'Bu konutların yapılmasına gerek yok' diyor. 5 yıl geriye dönüp baktığınızda 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut yapmışlar. Deprem gerçeğiyle mücadele etmek zorundayız, bekleyip duramayız. Bu endişeyi ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz." sözleriyle eleştirdi.

'CHP KONGRELERİNDE DELEGELERİ AYARLAMAYI İYİ BİLİYOR'

Kurum'un mevcut İBB Başkanını eleştirdiği bir başka konu başlığı da bütçe yönetimiydi. Kurum, "İstanbul'un ulaşımı için 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre metro yapan bir anlayıştan bahsediyoruz. Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı. İsrafı bitirdik deyip boy boy tabelalara reklam verme bedeli 175 milyon. 2 günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış. CHP kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bihaber"

'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ'

Kurum, 31 Mart seçimlerinin taşıdığı kritik önemi vurgulamak için, 'köprüden önceki son çıkış' benzetmesi yaptı. "Bir tarafta İstanbul için dertlenen, İstanbul için 5 yılda metro hattını 2 katına çıkarmak isteyen, diğer tarafa baktığınızda verdiği sözleri unutan bir anlayış var. 31 Mart'ta İstanbul'un deprem dönüşümü için bir tarafta 650 bin konutu yapmak isteyenler, diğer tarafa baktığınızda bu konutların yapılmasına 'gerek yok' diyen bir anlayış var. Bir tarafta, İstanbul 31 Mart'ta özgürlüğüne kavuşsun, 'bizim ecdadımız, bizim atalarımız bu kutlu şehri bize emanet etti, biz de bu emanete gözümüz gibi sahip çıkalım' diyenler var, bir tarafta da kirli pazarlık masalarıyla belediye başkanlarını, meclis üyelerini o pazarlık masasında dağıtanlar var. Bir tarafta bu ülkeyi birliği için, beraberliği için, ay yıldızlı bayrağımız için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için, bu ülkenin her alanında mücadele edenler var. Diğer tarafta da o ittifakların ucunun nereye uzandığını milletimizin çok iyi bildiği bir anlayış var" dedi.

'İSTANBUL'U, METROYU, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KONUŞACAKSAK BİZ AÇIĞIZ'

Mevcut İBB Başkanıyla birlikte canlı yayına çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Kurum, "Eğer İstanbul sorunları konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul'un metrosunu kentsel dönüşümünü, geleceğini ve yarınlarını konuşacaksak biz her konuşmaya, her davete açığız" yanıtını verdi.

'ANKETLERDE DE ÖNDEYİZ'

Son anketlerin sorulması üzerine ise Kurum, "Anket her zaman sahadır, sahanın gücüdür, sahanın sesidir, sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. 'İttifak yapıyor musunuz?' sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Anketlerde de öndeyiz, zaten anket firmaları bunları paylaşıyor" yanıtını verdi.