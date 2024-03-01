Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Giriş Tarihi: 1.3.2024 09:05

Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık alanın düzenlemeleri içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

BAKAN KOCA: MİLLETİMİZE VE SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
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