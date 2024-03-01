Seyhan adayı Hatipoğlu’ndan STK’lara ortak hizmet çağrısı

'En genç başkan adayı' olarak çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Erdal Hatipoğlu, sebze hali ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki semt pazarını gezdi, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Eğitim-Bir-Sen ve DOHAYKO Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerinde Seyhan'ın demografik yapısını hatırlatan Hatipoğlu, şunları söyledi: "56 ilimizden daha büyük Seyhan'a ilçe demek haksızlık olur. Bu şehrin bir evladı olarak Seyhan'a karşı hizmet sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Seyhan'ın yönetimine dahil olmak istedim. Seyhan'ın olması gerektiği yerden çok daha geride kaldığını gördüm, hepimiz de bunu görüyoruz. Sosyal alan problemi var, şehir büyüyemiyor. Hükümetimizin imkanlarını da kullanarak halkımıza daha iyi bir hizmet sağlamak istiyoruz. Yanı başımızdaki Konya, Kayseri, Gaziantep ilerlerken biz yerimizde saymakla kalmıyor, geriye gidiyoruz. Güneşte duran buz gibi eriyen bir Adana, güneşte buz gibi eriyen bir Seyhan var. İnşallah 31 Mart'ta Seyhanlı hemşerilerimiz buna son verecek, Seyhan'ı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacaklar ve kentimizi eski görkemli günlerine kavuşturacak hizmet hamlesini başlatacağız" dedi.

ORTAK PAYDA SEYHAN

Hatipoğlu'nun TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi ziyaretinde kent mimarisi, kaçak yapılaşma, kentsel dönüşüm ve 6 Şubat depremi görüşüldü, Seyhan'ın geleceği için istişarede bulunuldu. Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin kent sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili olarak hazırladığı 2024 Adana Kent Raporu'nun takdim edildiği Hatipoğlu, STK'ların kente hizmette önemli yeri bulunduğunu dile getirdi. "Kapısı olmayan belediyecilik" düsturuyla Seyhan'ı yöneteceğini bildiren Hatipoğlu, "Seyhan Belediye Başkanlığı bir kariyer değil, hizmet yeridir. Şehrimizin iyiliği için hazırlanan, amaca hizmet eden, halka, kentimizin geleceğine dokunan her projeye açığız. Çünkü ortak paydamız Seyhan. Daha yaşanabilir bir Seyhan için yola çıktık. Çocuklarımız daha iyi bir şehirde yaşasınlar diye çalışacağız. STK'larımızın da desteğiyle bunu inşallah başaracağız" diye konuştu. Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu da, ortak çalışma sözünden mutlu olduklarını kaydederek, "Konuşmanızdan, söylemlerinizden bunu yapabileceğinizin güvenini veriyorsunuz. Biz bin 400 kişilik bir STK'yız ve kentimiz için işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.