Son dakika: İsrail'in en büyük ortağı ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'ye havadan yardım" açıklaması!

Son dakika... Dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleşiyor. İsrail, Gazzelileri havadan karadan saldırılarla katlediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 30 bin 228'e yükseldi.
7 EKİM'DEN BU YANA 30 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377'ye yükseldiği belirtildi.
İSRAİL'İN EN BÜYÜK ORTAĞI: ABD
İsrail'in savaş suçlarına tepki göstermek bir yana ABD, saldırıların başından beri işgal güçlerine destek vermekten kaçınmıyor. Katil devlet İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında duran ABD Başkanı Joe Biden, diğer taraftan dünya kamuoyuna samimiyeti sorgulanan açıklamalar yapmaktan da çekinmiyor.
BİDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA
İsrail'in en büyük askeri destekçisi ve ortağı ABD'nin Başkanı Joe Biden, yine bilindik açıklamalarından birine imza attı. ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.
Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.
BİDEN: GAZZELİLER SAVAŞA YAKALANDI
Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.
"HAVADAN YARDIM ATACAĞIZ"
Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu. Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.
Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
UNRWA KOMİSERİ: CEHENNEMDE BİR GÜN DAHA
Gazze'de yardım kamyonların etrafına toplanan sivillere İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını ve 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyla ilgili UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de açıklamada bulundu. Gazze'de son 5 ayda 30 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Lazzarini yaşanan olay hakkında, "Cehennemden bir gün daha. Gazze'de 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü benzeri görülmemiş bir ölü sayısına ulaşılırken, bir konvoydan hayat kurtaran insani yardımı çaresizce almaya çalışırken 100 kişinin öldüğü ve 700 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu dağıtımda ne UNRWA ne de başka bir BM kurumu yer almadı. Bu çılgınlık ne zaman bitecek?" dedi. Lazzarini ayrıca geçen hafta yaptığı açıklamada UNRWA'nın Gazze'ye en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiğini açıklamıştı.
ABD DIŞİŞLERİ OLAYI TEYİT ETTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da dün düzenlediği basın toplantısında 100'den fazla kişinin öldüğünü teyit ederek olay hakkında bir soruşturma yürüteceklerini belirtti. Miller, "Sadece bugün değil, son 5 ayda bu çatışma sırasında çok fazla masum Filistinli öldürüldü. 100'den fazla Filistinlinin öldüğü bildirilen bugünkü trajik olay, rehinelerin Gazze'den çıkarılması ve daha fazla yardımın gelmesine olanak sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.