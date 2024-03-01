Son dakika: İsrail'in en büyük ortağı ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'ye havadan yardım" açıklaması!

7 EKİM'DEN BU YANA 30 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377'ye yükseldiği belirtildi.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK ORTAĞI: ABD

İsrail'in savaş suçlarına tepki göstermek bir yana ABD, saldırıların başından beri işgal güçlerine destek vermekten kaçınmıyor. Katil devlet İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında duran ABD Başkanı Joe Biden, diğer taraftan dünya kamuoyuna samimiyeti sorgulanan açıklamalar yapmaktan da çekinmiyor.