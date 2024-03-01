Tekirdağ’da tefecilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte şüphelilerin ekonomik zorluk yaşayan ve para talebi ile gelen vatandaşları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdurları tehdit ettikleri saptandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüphelilere yönelik 10 ev ve iş yerine operasyon düzenleyen polis, 10 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor