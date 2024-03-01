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Giriş Tarihi: 1.3.2024

Teröriste ‘iyi hal’ indirimi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Teröriste ‘iyi hal’ indirimi
PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Xweza Lilaw kod adlı Gülda Bebek (34), 2 yıl önce, sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurda girdi. Ancak, geçen yıl şubat ayında Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesinde polislere yönelik mutfak tüpüyle saldırı planladığını itiraf eden Bebek hakkında, 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada terörist, "Eylemi yapmaktan kendi isteğimle vazgeçmiştim" dedi. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı teröristi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Teröriste ‘iyi hal’ indirimi
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