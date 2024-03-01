Tütüncü’den, ‘Altın’ değerinde destek paketi

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Altın Çağı Projelerini tanıttı. Tütüncü, trafikten ulaşıma, kentsel dönüşümden çevreye kadar 200'ün üzerinde proje açıkladı.

Tütüncü, proje tanıtım toplantısında altın değerinde bir destek paketini de Antalya'ya duyurdu.

Tütüncü'nün, 'Altın Destek Paketi' olarak adlandırdığı Sosyal Belediyecilik Projeleri'ne yakışan destek paket; evlenecek çiftlerden öğrencilere, emeklilerden 65 yaş üstü vatandaşa kadar birçok desteği içeriyor.