Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 operasyonu: 146 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım ile yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar Türk lirası hesap hareketliliği ve haksız kazanç sağladıkları belirlenirken Yaklaşık 300 milyon Türk lirası değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlemler başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK KAZANÇ VURGUNU

Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex Yatırım Vaadiyle Yüksek Kazanç" sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri tespit edildi.

1 MİLYAR LİRA HESAP HAREKETİ

Sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip, vatandaşlardan para talep ederek yaklaşık 1️ milyar Türk lirası hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu: 2️ adet ruhsatsız tabanca, 2️ adet pompalı av tüfeği, 35 adet Kripto varlık madenciliği cihazı, 2️ milyon 596 bin Türk lirası ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yaklaşık 300 milyon Türk lirası değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlemler başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; " Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız.