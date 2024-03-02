Alper Gezeravcı Türkiye’nin ilk uzay misyonunu değerlendirdi: Önemli ve tarihi bir adım

"UZAYDA İŞBİRLİĞİ VAR"

Büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasa da, farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyor.Dünya'da çatışma yaşayan ülkeler uzayda birlikte çalışıyor.Herkes uzay diplomasinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ne tür bir kriz olursa olsun, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun, konu uzaya geldiğinde bağlayıcı, bağdaştırıcı olduğunu görüyoruz. İnsanlar burada iyi niyetli bir şekilde çaba gösteriyor, iyi bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Son gelişmelere baktığımız zaman, buradaki büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasana da farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyorlar. Biz de bu misyonun bir parçası olduk. 7 ülkeden 9 farklı uyruğa sahip kişinin bir araya geldiği bir misyondu. Beraber çalıştık insanlığın geleceği için birlikte çalıştık. Bilimsel deneyleri hep birlikte yaptık. O yüzden çok mutluyum. Birbirimizle ilk kez bir araya geldik. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yerleşik bir ekip vardı. Daha sonra gelmiş olmamıza rağmen bizimle birlikte aynı deneyleri yaptılar ve sonuçları bekliyorlar. Tek bir devlet, tek bir ulus için değil tüm insanlık için bu sonuçları bekliyorlar.

"ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR ADIM"

İlginç bir başlangıç oldu bizim için. Hayal kuran bir çocuk vardı ama bu hayaller sınırlıydı. Farklı yerlerde gençlerle üniversitelerden öğrencilerle de konuştum. Gökyüzüne gitmeyi hayal ediyordum ama başka bir şey hayal edememek oldukça hayal kırıklığına uğratıyordu. Hep bir noktada duruyordu. Mesela uzayla veya belgesellerle ilgili bir şey gördüğümde kendimi durdururdum. "Bunun ötesine geçme" derdim. "Bunu başka ülkeler yapabilir. Bu hayalleri başka ülkelerin çocukları kurabilir" derdim. Kendi yaşıma göre aslında olgun bir yaklaşımım vardı. Şu an elinde olanla mutlu ol, bu hayal bizim hayalimiz değil. Türkiye'nin uzaya astronot göndermesi bu yüzden çok önemli ve tarihi bir adım."